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В Литве предложили прекратить прием заявлений на получение гражданства от белорусов и россиян

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  • 17.03.2023, 19:05
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В Литве предложили прекратить прием заявлений на получение гражданства от белорусов и россиян

Сейчас законопроект рассматривается в Сейме Литвы.

В Литве предложили прекратить прием заявлений на получение гражданства от россиян и белорусов. Сейчас законопроект рассматривается в Сейме Литвы. Его инициаторами стали министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте и председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Литвы Лауринас Кащюнас, пишет Delfi.

В законопроекте о введении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины предлагается прекратить прием заявлений на получение гражданства Литвы от граждан России и Беларуси, и тем самым обеспечить интересы национальной безопасности.

По словам инициаторов предложения, эта ограничительная мера не предлагает упразднить возможность получения гражданства Литовской Республики, а лишь временно приостановить прием заявлений и принятие решений о приеме в гражданство.

«Эта мера не повлияет на получение гражданства по праву рождения, так как в этих случаях не предусмотрена подача заявления и принятие решения, также лица литовского происхождения или лица, имеющие право на восстановление гражданства Литовской Республики, могут прибыть в Литву и подать заявление на получение постоянного вида на жительство, поэтому их возможность жить в Литве не будет ограничена. А граждане России и Беларуси, которые уже проживают в Литве с временным или постоянным видом на жительство, могли бы продолжать жить в Литве, но их заявления о приятии в гражданство не будут приниматься и вопросы об их гражданстве не буду рассматриваться, за исключением предусмотренных случаев, когда лицо само отказывается от гражданства Литовской Республики или когда лицо приобрело гражданство другого государства», — заявили инициаторы законопроекта.

По словам Билотайте и Кащюнаса, в 2021 году гражданство Литовской Республики по натурализации получили 33 гражданина Беларуси, а в 2022 году — 16 белорусов. В упрощенном порядке гражданство Литвы в 2021 году получили 34 гражданина Беларуси, в 2022 — 6 граждан Беларуси.

Кащюнас сообщил, что законопроект о введении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины должен быть принят в Сейме в ближайшее время. Предлагаемая дата вступления закона в силу — 15 апреля текущего года. Срок действия закона — один год с возможностью продления срока действия ограничительных мер.

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