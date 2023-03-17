закрыть
17 марта 2023, пятница, 19:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эрдоган дал добро на вступление Финляндии в НАТО

4
  • 17.03.2023, 19:08
  • 1,476
Эрдоган дал добро на вступление Финляндии в НАТО

Турция готова провести голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО.

Турция готова провести голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО, заявил президент страны Тайип Эрдоган по итогам встречи со своим финским коллегой Саули Ниинистё, передает агентство «Анадолу».

Он отметил, что Финляндия предприняла «искренние и конкретные шаги» по устранению «обеспокоенности Анкары в сфере безопасности», и выразил надежду, что парламент утвердит ее заявку до майских выборов в Турции. «Уверен, что Финляндия в рядах НАТО внесет весомый вклад в глобальную безопасность и стабильность», — сказал Эрдоган.

Что касается Швеции, позиция Турции по поводу ее членства в альянсе будет зависеть от дальнейших действий Стокгольма в области борьбы с терроризмом, подчеркнул Эрдоган, добавив, что пока ключевое требование Анкары выполнено не было. «Мы передали Швеции список из 120 террористов. Без выдачи этих преступников Турции позитивное отношение к заявке в НАТО невозможно. Вопрос борьбы с терроризмом — „красная линия“ для Турции», — заявил президент.

Анкара обвиняет Стокгольм в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической. В январе отношения между странами осложнились из-за акций с сожжением Корана возле турецкого посольства в столице Швеции.

В свою очередь Саули Ниинистё назвал решение Турции поддержать заявку Хельсинки «важной новостью для всех жителей Финляндии» и поблагодарил Эрдогана.

На данный момент вступление Финляндии в альянс не одобрила только Венгрия, парламент проголосует по этому вопросу 31 марта. Ранее глава венгерского Минобороны Кристоф Салай-Бобровницкий заявил, что кабмин поддерживает намерение обеих стран присоединиться НАТО, но хочет, чтобы они проявляли больше уважения.

Другие страны — члены блока надеются, что Финляндия и Швеция будут формально приняты в альянс уже на саммите НАТО, который должен пройти в Вильнюсе 11 июля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат Іосіф Сярэдзіч
Запад определился
Запад определился Андрей Пионтковский
Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин