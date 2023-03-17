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Как защитники Украины уничтожают живую силу, склады и технику оккупантов

  • 17.03.2023, 19:13
  • 1,138
Как защитники Украины уничтожают живую силу, склады и технику оккупантов

Видео.

Бойцы Луганского пограничного отряда уничтожают живую силу, полевые склады БК и военную технику оккупантов.

Н днях украинские минометчики-пограничники из пригорода Бахмута уничтожили штурмовую группу противника. Также точным выстрелом по тайнику с боеприпасами «демилитаризован» передовой отряд «вагнеровцев».

«Неутомленные, неголодные и в шапках, работаем… Вместе к Победе!», — заявили в ГПСУ.

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