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Белорусский диетолог назвала четыре причины, почему резкое похудение опасно для здоровья

  • 17.03.2023, 19:36
Белорусский диетолог назвала четыре причины, почему резкое похудение опасно для здоровья

Безопасная норма снижения веса — до 1 кг в неделю.

Белорусский диетолог Светлана Кашицкая в своих социальных сетях назвала сразу несколько причин, почему резкое похудение может нанести непоправимый вред здоровью Специалист констатировала: безопасная норма снижения веса — до 1 кг в неделю (если ваш вес больше 100, то норма и 2 кг в неделю в первые месяцы снижения).

Если потеря веса больше, то могут возникнуть серьезные осложнения. Первое: снижение иммунитета.

«Диеты с большим дефицитом калорий повышают нашу восприимчивость к инфекционным заболеваниям, в том числе к коронавирусу (он никуда еще не ушел)», - говорит Светлана Кашицкая.

Важно помнить, что подобные диеты приводят к резкому и существенному снижению количества витаминов и минералов, поступающих в организм. Второй аспект, который может стать следствием слишком стремительного похудания, это потенциально возможный сбой репродуктивной системы.

«Изнурительные тренировки + экспресс- диеты = устрашающее комбо», - предостерегает врач.

Третий негативный момент - ослабленная кожа и морщины. Дело в том, что многие быстрые диеты обеспечивают снижение веса за счет выведения жидкости из организма. Отсюда могут возникнуть и головные боли, и повышенная утомляемость.

«Из-за нехватки воды появляется отечность, ткани теряют упругость, кожа становится сухой, ногти - ломкими, волосы - тусклыми и слабыми», - добавляет диетолог.

Есть и еще одно не очень хорошее для здоровья следствие быстрого ухода лишнего веса. Дело в том, что стремительная потеря веса может привести к появлению желчных камней.

«Во время сжигания жира печень выделяет в желчь холестерин. Если его концентрация становится слишком большой, желчь кристаллизуется и превращается в камни», - отмечает Светлана Кашицкая.

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