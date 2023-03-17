Сырский: Имеем частичный успех на некоторых участках 1 17.03.2023, 20:21

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Александр Сырский

Командующий Сухопутными войсками ВСУ описал ситуацию на фронте.

Российские оккупанты пытаются наступать фактически по всей восточной линии фронта. Украинские воины имеют частный успех на отдельных участках.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, пишет Telegram-канал Military Media Center.

По словам Сырского, россияне пытаются прорвать оборону наших воинов и продвинуться в глубину боевых порядков.

Наиболее ожесточенные бои идут в районах:

Кременной;

Торского;

Белогоровки;

Спорного.

Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

«Противник задействовал все свои мощности и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях и полностью окружить город. Бои идут на севере, востоке и юге города, благодаря мужеству наших воинов враг несёт огромные потери и в очередной раз откатывается без успеха», - добавил Сырский.

Как отметил командующий Сухопутными войсками, к сожалению, ВСУ также имеют потери, однако гораздо меньше, чем у россиян. На некоторых участках наши подразделения имеют частичный успех.

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