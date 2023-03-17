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БЖД назначила дополнительные поезда на Пасху и Радуницу

  • 17.03.2023, 20:26
БЖД назначила дополнительные поезда на Пасху и Радуницу

Расписание.

БЖД на апрельские и майские праздники назначила более 130 дополнительных поездов. Об этом сообщает пресс-центр перевозчика.

Так, с учетом прогнозируемого роста пассажиропотока с 14 по 16 апреля внутри страны Белорусская железная дорога дополнительно назначила поезда в сообщении Минск – Брест, Минск – Гомель, а 15 апреля — в сообщении Минск – Пинск.

Также в эти дни ряд электропоездов бизнес-класса в сообщении Минск — Брест, Минск — Гомель и Минск — Калинковичи будет курсировать сдвоенными составами.

Кроме того, с 21 по 26 апреля назначены дополнительные поезда, которые будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск – Брест, Минск – Гомель, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Минск – Могилев, Минск – Пинск, Гродно – Орша – Кричев, Витебск – Минск – Гродно и Минск – Коммунары.

Также в выходные дни на Радуницу и майские праздники назначены дополнительные поезда в международном сообщении. Речь идет о поездах, которые направляются из Минска в Санкт-Петербург и Москву, а также ж/д транспорта, следующего по маршруту Полоцк – Витебск – Москва и обратно.

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