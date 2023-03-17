НАТО: РФ ежедневно теряет до 1500 солдат в боях за Бахмут
- 17.03.2023, 20:37
Украина несет «на порядок меньше потерь».
Российские войска ежедневно теряют до 1500 солдат в ходе текущего наступления, в основном в Бахмуте.
Об этом заявил высокопоставленный представитель НАТО, говоривший на условиях анонимности, сообщает The Gardian.
«Россия теряет 1200, 1300 и даже 1500 солдат в день в ходе текущего наступления, в основном в Бахмуте. Соотношение убитых и раненых составляет один к трем», - заявил он.
Представитель НАТО добавил, что Украина несет «на порядок меньше потерь» в боях, где с обеих сторон расходуется «несколько тысяч» снарядов в день.
Он добавил, что пока неясно, как долго будет продолжаться битва за Бахмут. Мрачные, напряженные бои идут на линии фронта в городе вдоль реки, которая превратилась в «зону убийства».