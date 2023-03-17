Украинские военные из «Перуна» сбили российский штурмовик Су-25
- 17.03.2023, 21:19
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Подразделения ПВО 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» сбили российский штурмовик Су-25 над населенным пунктом Берестово Донецкой области из ПЗРК «Перун».
Об этом сообщает в Facebook 10-я отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс».
«Российский самолет Су-25 был сбит подразделением ПВО 10-й ОГШБр «Эдельвейс» над населенным пунктом Берестово из польского ПЗРК Piorun (Перун). Дальность 2-3 км», - говорится в сообщении.