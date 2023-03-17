YouTube разблокировал аккаунт Трампа 6 17.03.2023, 21:30

Дональд Трамп

Он был заблокирован два года.

Сегодня, 17 марта, YouTube возобновил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, который был два года заблокирован после штурма Капитолия.

Об этом сообщает BBC.

«С сегодня канал Дональда Дж. Трампа больше не ограничен и может загружать новый контент», - написал YouTube в Twitter.

Этот шаг следует за подобными решениями, принятыми Meta, владеющей Facebook и Instagram, и Twitter, принадлежащим Илону Маску.

Заметим, что Трампу запретили публиковать видео на YouTube в январе 2021 года, тогда YouTube заявил, что его канал нарушил правила подстрекательства к насилию.

Однако YouTube решил восстановить канал бывшего президента, заверив, что он и дальше будет подпадать под действие их политики.

«Мы тщательно оценили продолжающийся риск насилия в реальном мире, в то же время сбалансировав шанс для избирателей одинаково услышать главных национальных кандидатов накануне выборов... Этот канал и в дальнейшем подпадает под действие нашей политики, как и любой другой канал на YouTube», - добавили в компании.

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