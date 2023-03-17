Западные лидеры поприветствовали решение об ордере МУС на арест Путина

Западные лидеры поприветствовали решение об ордере МУС на арест Путина6
- 17.03.2023, 21:53
- 3,364
Исторический сигнал диктатору.
Министры стран Европы приветствуют решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что российский диктатор несет ответственность за военные преступления.
«Путин, несомненно, несет ответственность за военные преступления, а также должен предстать перед судом за преступление агрессии. Я приветствую тот факт, что Международный уголовный суд (МУС) согласился выдать ордер на арест Путина», — заявил он.
Putin is undoubtedly responsible for war crimes and should also stand trial for the Crime of Aggression. I welcome the fact that the International Criminal Court (ICC) has agreed to issue an arrest warrant against Putin.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) March 17, 2023
Решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина поздравил и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Никакой безнаказанности для тех, кто нарушает международное право», — отметил он в Twitter.
I welcome the decision by @IntlCrimCourt to issue arrest warrant for Mr.Putin of Russia, no impunity for those who break the international law https://t.co/jdNGLDFD4U— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 17, 2023
В решении о выдаче ордера на арест президента России премьер-министр Эстонии Кая Каллас видит «еще один шаг к судному дню».
«Издавая первый ордер на арест Путина, МУС посылает исторический сигнал: все зверства против Украины являются следствием преступной политики российских лидеров. Напоминаем, что никто не имеет иммунитета, даже главы государств. Российский режим будет привлечен к ответственности», — написала премьер-министр Эстонии в Twitter.
Step closer to judgement day.— Kaja Kallas (@kajakallas) March 17, 2023
With first warrant of arrest for #Putin, #ICC sends out historic signal: all atrocities against Ukraine stem from criminal policy of Russian leaders.
Reminder that no-one is immune, not even heads of state. Russian regime will be held accountable. https://t.co/WWddPzuNfd
Взял в известность заявление прокурора Международного уголовного суда о возбуждении дела против президента Путина и Марии Львово-Беловой и глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра.
«Нидерланды поддерживают МУС в его важной задаче борьбы с безнаказанностью за военные преступления и преступления против человечности. Мы сделаем все возможное, чтобы МУС мог безопасно и независимо выполнять эту сложную задачу», — написал Гукстра в Twitter.
I have taken note of the announcement of #ICC Prosecutor @KarimKhanQC to file cases against President Putin and Maria Lvova-Belova. The Netherlands supports the #ICC in its important task to fight impunity for war crimes and crimes against humanity. 1/2 https://t.co/n03xd7B4DA— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) March 17, 2023
Международный уголовный суд в Гааге в пятницу, 17 марта, выдал ордер на арест российского диктатора Путина, который обвиняется в совершении военных преступлений в Украине.