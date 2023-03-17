Западные лидеры поприветствовали решение об ордере МУС на арест Путина 6 17.03.2023, 21:53

3,364

Исторический сигнал диктатору.

Министры стран Европы приветствуют решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что российский диктатор несет ответственность за военные преступления.

«Путин, несомненно, несет ответственность за военные преступления, а также должен предстать перед судом за преступление агрессии. Я приветствую тот факт, что Международный уголовный суд (МУС) согласился выдать ордер на арест Путина», — заявил он.

Putin is undoubtedly responsible for war crimes and should also stand trial for the Crime of Aggression. I welcome the fact that the International Criminal Court (ICC) has agreed to issue an arrest warrant against Putin. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) March 17, 2023

Решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина поздравил и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Никакой безнаказанности для тех, кто нарушает международное право», — отметил он в Twitter.