Армия РФ несет потери под Сватовым 17.03.2023, 22:09

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Войска РФ несут потери на Сватовском направлении, а в Бахмуте продолжаются позиционные бои. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ 17 марта.

Отмечается, что авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ.

По данным Генштаба ВСУ, в городе Сватово Луганской области, в одном из зданий, которое находится в восточной части города, расположен новый госпиталь россиян. В настоящее время там находится около 30 тяжелораненых военных ВС РФ, которые были завезены туда в течение последних двух суток.

«В целом отмечается увеличение количества тяжелораненых российских военных — эвакуационных рейсов на территорию России увеличилось с двух до трех в неделю. К обслуживанию раненых привлекают местных жителей, имеющих хоть какое-то медицинское образование», - говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что в течение суток войска РФ нанесли 19 авиаударов и совершили 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Россияне продолжают осуществлять инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также, на территории Белгородской области, ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий и недопущения переброски украинских подразделений на другие направления. В течение суток войска РФ осуществили обстрелы районов населенных пунктов Стариково, Волфин и Соляники Сумской области, а также Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодязное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западное и Тернова Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях РФ безуспешно пытается прорвать оборону ВСУ. В очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Веселое, Гряниковка, Ольшана, Крахмальное, Берестовое, Диброва и Андреевка Харьковской области и Новоегоровка, Невское и Белогоровка - Луганской. Военные РФ безуспешно пытались наступать в направлении Гряниковки, Верхнекаменского и Спорного.

На Бахмутском направлении россияне не оставляют попыток захватить Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. ВСУ отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Клищиевка и Ивановское. Обстрелам подверглись Миньковка, Орехово-Василовка, Железнянское, Васюковка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Озаряновка и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях войска РФ совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка и Марьинка Донецкой области. Обстрелам подверглись Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Маринка, Угледар, Великая Новоселка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ ведет оборону. Обстрелам подверглись Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Времевка Донецкой области; Добрая Надежда — Днепропетровской, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Херсон, Берегово Громадное и Кизомис на Херсонщине.

Напомним, по словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, украинские подразделения добились частичного успеха на отдельных участках фронта.

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