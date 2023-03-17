Что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 17.03.2023, 22:18

У православных верующих отмечается Родительская суббота 18 марта.

В Беларуси православные верующие 18 марта отмечают вторую Родительскую субботу Великого поста, который считается самым строгим и длится до самой Пасхи, пишет КП.

Родительская суббота 18 марта в Беларуси 2023, традиции

В этот день всегда вспоминают своим умерших родственников. Важно в пятницу посетить специальную поминальную службу в храме. Кроме того, утром субботы также следует сходить в церковь, поставить свечи за упокой, а также помолиться. Как правило, в храм приносят с собой еду. Но важно не забывать про строгий пост и приносить с собой постные продукты: различные крупы, муку, хлеб. Также следует съездить на кладбище на могилы родственников и навести порядок.

Что нельзя делать в Родительскую субботу 18 марта 2023

Нельзя на поминальный ужин звать гостей. Кроме того, во время него нельзя супругам разбивать ножом куриные яйца, так как может произойти ссора с детьми. Также запрещено употреблять алкогольные напитки. Не стоит 18 марта заниматься какой-либо работой, связанной с деревом. Согласно приметам, можно потерять в скором времени близкого родственника. Запрещено танцевать, веселиться, петь песни.

Что можно делать в Родительскую субботу 18 марта 2023

По традиции, важно накрыть поминальный стол, за которым должна собраться вся семья. Также оставляли места и для усопших родственников. Во время Великого поста на стол ставили постные блюда, так как употребление мяса было запрещено. Обязательно ставили традиционное блюдо – постную кутью, которая представляла из себя блюдо из риса, перловки или пшеницы. Кашу заправляли медом.

Народные приметы на Родительскую субботу 18 марта 2023

Если в этот день теплая погода, то и лето выдастся теплым. В том случае, если луна в синем мареве, то ненастная погода ожидается в ближайшее время. Согласно приметам, если 18 марта прилетели трясогузки, то стоит ждать ранней и солнечной весны. А вот большое количество мышей в доме и на полях предвещает неурожайный год.

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