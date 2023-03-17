Первая леди Южной Кореи удивила пользователей сети молодым внешним видом 12 17.03.2023, 23:17

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Женщине уже 51 год.

В сети периодически появляются фото первой леди Южной Кореи Ким Кеон Хи. Женщина на фото выглядит, как молодая девушка, однако на самом деле женщине уже 51 год.

Ким Кун Хи — супруга президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Свадьба моложавой женщины и политика, который стал 13-м президентом Южной Кореи, состоялась 10 мая 2022 года. Так что пару можно смело называть молодоженами, пишет «Главред».

Между тем, с ее появлением на политической арене государства, связано несколько скандалов. Виной тому — бывшая профессия первой леди — хостесс. Данная должность в Южной Корее приравнивается чуть ли не к профессии гейши.

Женщина также отличается стройностью и стильным видом. Ей очень идут брючные костюмы, которые она умело комбинирует с ярким верхом.