Жители нескольких деревень Молодечненского района взбунтовались 1 17.03.2023, 23:30

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В чем причина.

Жители нескольких деревень Молодечненского района собирают подписи против строительства хранилища фекалий, пишет местный сайт kraj.by.

Пруд-накопитель «осадков хозяйственно-фекальных сточных вод» планируется создать на месте бывшего песчаного карьера возле деревень Красное и Ивонцевичи Молодечненского района. Если его построят, то ежедневно из столицы сюда будут привозить около 50 самосвалов канализационных отходов.

Инженер УП «Минскводоканал» Светлана Веремейко объясняет: «Это сухие обезвоженные отходы жизнедеятельности человека, которые будут вывозиться из сооружений Минской очистной станции. При выборе места хранения отходов рассматривались несколько вариантов. Место под Молодечно выбрано потому, что бывший карьер, где будет расположен пруд, окружен лесом, который помешает ветру разносить неприятные запахи».

По ее словам, сохраняются все нормативы по зоне распространения этих запахов, экологические нормы не нарушаются.

Начало строительства намечено на 2024 год. Период эксплуатации пруда составит восемь лет.

Местные жители недовольны этим проектом. Они считают, что страдать от него будут не только сельчане, но и дачники — здесь располагаются садоводческие товарищества, среди которых «Елочка», «Красненское» и «Межрайгазовик».

Старосты деревень Ивонцевичи и Видевщина собирают подписи против строительства хранилища канализационных отходов. В Ивонцевичах 66 домов, и за два дня под протестом подписались более 60 человек. В Видевщине рассчитывают на 300 подписей (здесь живет около 400 жителей).

Подписи также собирают в Красном и Чисти.

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