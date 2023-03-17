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Sky News: ЮАР должна арестовать Путина, если он приедет на саммит в августе

  • 17.03.2023, 23:56
Sky News: ЮАР должна арестовать Путина, если он приедет на саммит в августе

На президента РФ начинается охота.

Южная Африка (или Южно-Африканская Республика) юридически обязана выполнить ордер на арест российского диктатора Владимира Путина во время его возможного визита на конференцию в августе. На это обращает внимание Sky News.

ЮАР, как сообщают российские пропагандистские ресурсы, ждет Путина на саммите БРИКС в Дурбане в августе этого года.

Южно-Африканская Республика входит в число 122 стран, ратифицировавших Римский статут МУС, и, следовательно, имеет юридическую обязанность обеспечить исполнение ордера на арест, пишет телеканал.

Это создает дополнительные дипломатические трудности для Москвы, однако, как отмечается в сообщении, даже если диктатор решит приехать, «перспектива того, что президент принимающей страны Сирил Рамафоса прикажет своим войскам вывести Путина в наручниках, считается очень отдаленной».

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