Генпрокурор Гааги об аресте Путина: Это вполне реально 2 18.03.2023, 8:52

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В истории Международного уголовного суда есть достаточно таких примеров.

Российский диктатор Владимир Путин в любой момент может предстать перед Международным уголовным судом.

Об этом главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, сообщает CNN.

«Никто не должен чувствовать, что у него есть свобода действий. Никто не должен чувствовать, что может действовать свободно, и уж точно никто не должен чувствовать, что может действовать и безнаказанно совершать геноцид, преступления против человечности или военные преступления», - сказал он.

Хан подчеркнул, что те, кто считает, что невозможно притянуть к ответственности Путина, не понимает истории.

«Я думаю, что те, кто считает, что это невозможно, не понимают историю, потому что главные нацистские военные преступники, (бывший президент Югославии Слободан, - ред.) Милошевич, (бывший политик боснийских сербов Радован, - ред.) Караджич, (бывший военный офицер боснийских сербов Ратко, - ред.) Младич, бывший президент (Либерии, - ред.) Чарльз Тейлор, (бывший премьер-министр, - ред.) Жан Камбанда из Руанды, Хиссен Хабре (бывший президент Чада, - ред.). Все они были могущественными, влиятельными людьми, и все же они оказались в залах суда, где их поведение рассматривалось независимыми судьями. И это также дает повод надеяться, что закон, как бы трудно это ни было, может быть верховным», - заявил главный прокурор МУС.

Напомним, вчера Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Кроме того, генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что ордер Гааги позволяет арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

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