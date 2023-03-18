Российский солдат застрелился после тщетной попытки спрятаться от дрона за телами своих товарищей 3 18.03.2023, 8:57

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Видео боя под Бахмутом.

Российский наемник из ЧВК «Вагнер» пытался спастись от бомбардировки украинского дрона, прикрывшись трупами двух своих ранее уничтоженных товарищей. Однако оператор дрона забросил гранату точно в щель между труппами. Наемник понял, что ему никто не окажет помощи, и тогда приставил к голове ствол автомата и нажал на спуск.

Соответствующее видео опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Это самое эпичное видео ликвидации российских солдат с дрона, такого сюжета в кино не придумают. Российский наемник из ЧВК «Вагнер» пытался спастись в узкой норе от бомбардировки украинского дрона, прикрывшись трупами двух своих ранее уничтоженных товарищей. Однако оператор дрона из состава Тактической группы «Адам» забросил гранату точно в щель между трупами прямо на россиянина. Граната взорвалась прямо у него на руках. Наемник понял, что ему никто не окажет помощи, и тогда приставил к голове ствол автомата и нажал на спуск. Это произошло 16 марта под Бахмутом. Российская штурмовая группа состояла из хорошо подготовленных и экипированных бойцов, попытавшихся пойти в атаку, однако были полностью уничтожены ударами Тактической группы Адам», - рассказал журналист.

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