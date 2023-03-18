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Что ищут российские агенты в Польше?

  • 18.03.2023, 9:20
Что ищут российские агенты в Польше?

Среди задержанных оказались и агенты белорусского КГБ.

Недавно стало известно, что в Польше ликвидировали крупную шпионскую сеть. Среди задержанных оказались и сотрудники КГБ.

Телеграм-канал «Баста!» поговорил с бывшим сотрудником администрации и управления делами Лукашенко Анатолием Котовым о том, какие цели преследовали белорусские и российские спецслужбы.

— Как вы считаете, насколько сильна сеть спецслужб РФ и РБ в Польше и насколько она может быть опасна?

— Однозначно, в Польше действует сеть российских агентов, поскольку для России Польша — одна из приоритетных стран в блоке НАТО, а также одна из самых ближайших соседей. Поэтому они явно будут пытаться активно действовать в этой стране. Тем более, как не странно, эти традиции начали формироваться еще во время Варшавского договора и продолжают сохраняться до сегодняшнего дня.

— Какие цели российские и белорусские спецслужбы преследуют для работы в Польше?

— Согласно той информации, которая опубликована сейчас, Россия интересуется всем, что связано с поставками вооружений для Украины, включая перемещения и объемы поставок. Очевидно, что цели российских агентов в настоящее время являются принципиальными. Кроме того, им также интересно, что происходит на польско-белорусской границе, какие реформы проводятся вооруженными силами Польши, какие закупки осуществляются и какова готовность к обороне.

— Как инцидент с ликвидацией российской шпионской сети повлияет на взаимоотношения РФ и РБ с Западом? Будет ли эскалация?

— На самом деле, никак не повлияет. Такие шаги со стороны РФ и РБ были абсолютно ожидаемы в условиях достаточно серьезного противостояния — в регионе продолжается война, а Польша является одной из лидеров коалиции, оказывающей помощь Украине.

В будущем, если не произойдет серьезных инцидентов, таких как нападение ракетами на территорию Польши или террористические акты, то вероятность эскалации конфликта останется минимальной. Конфликт будет оставаться на прежнем уровне.

— Какие меры предпримут Польша и западные страны, чтобы предотвратить подобные инциденты и защитить свою информацию и данные?

— Данный арест свидетельствует о том, что польские службы, которые обеспечивают безопасность страны, достаточно внимательно следят за такой возможной враждебной активностью и принимают соответствующие меры. Судя по тому, что в Польше, одной из основных логистических точек для снабжения Украины, до сих пор не было таких инцидентов, как подрыв эшелонов с военной техникой, например, можно сказать, что местные спецслужбы работают достаточно эффективно.

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