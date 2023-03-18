Гиркин предрек расправу над Путиным после решения Гааги 12 18.03.2023, 9:50

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Главу РФ назначили «новым Милошевичем».

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) поддержал истерику российских чиновников и пропагандистов по поводу выдачи ордера на арест главы РФ Владимира Путина со стороны Международного уголовного суда Гааги.

В своем Telegram Гиркин отметился апокалиптическим прогнозом для власти РФ, заявив, что Запад решил создать юридические основания победоносных результатов войны в Украине, выписав ордер Путину.

«Путина предсказуемо «определили в очередные Милошевичи» (Каддафи, Саддамы и т.д.) и готовятся расправиться с ним также, как со всеми предыдущими», - заявил он.

Также Гиркин утверждает, что если бы у Запада были бы малейшие сомнения по поводу победы Украины - он бы от таких решений воздержался.

«Не будь недавние «дорогие и уважаемые партнеры» («заносоводцы») столь уверены - они воздержались бы от такого рода наглых действий», - констатировал террорист.

Напомним, что 17 марта Международный суд Гааги заявил о причастности лидера РФ Владимиру Путина к депортации украинских детей и выписал международный ордер на его арест, а также арест уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ранее за историю своего существования МКС выписывал аналогичные ордера в отношении трех мировых лидеров - их истории завершились плачевно. Речь идет о президенте Судана Омар аль-Башире, лидере Ливии Муаммаре Каддафи, а также президенте Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо. Все они были причастны к геноцидам и преступлениям против человечества

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