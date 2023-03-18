В оккупированном Севастополе раздаются взрывы и звуки стрельбы 6 18.03.2023, 10:10

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Местное население охватила паника.

Во временно оккупированном Севастополе сегодня с утра неспокойно. Местные слышат взрывы, а также звуки, похожие на стрельбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Указано, что взрывы раздаются примерно через равные промежутки времени.

«Что происходит в Севастополе? Народ, что бахает? Для салюта рано!...Приблизительно через две минуты слышат взрывы с Корабельной стороны Севастополя. В Инкермане явно какая-то перестрелка! Все громкие звуки разносятся оттуда», - обеспокоенно пишут в сети.

Пророссийские паблики предполагают, что это якобы могла быть не перестрелка, а «прилетел беспилотник и вот ПВО работает» и призывают дождаться информации от оккупационных властей.

Тем временем украинские власти никоим образом не прокомментировали ситуацию.

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