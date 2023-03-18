Политолог: Кадыров сильно «достал» спецслужбы РФ, его вполне могли отравить 18.03.2023, 10:23

3,308

В российских регионах начинаются необратимые процессы.

Судя по всему, глава Чечни Рамзан Кадыров еще не готов прощаться с властью и даже передавать ее в руки родного сына, 17-летнего Ахмата. Именно поэтому Кадыров, о чьем состоянии здоровья ходит множество слухов, встретился с Владимиром Путиным. Причем по довольно формальному поводу - якобы отчитываясь о достижениях Чечни.

В интервью «Главреду» политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, зачем Кадыров просил ПВО у Кремля, почему Кремлю важно удержать режим Кадырова в Чечне, как сын Рамзана Кадырова повторяет историю прихода к власти своего отца, и почему развал России может начаться не с Северного Кавказа.

— На днях Кадыров встречался с Путиным, что активно транслировали российские медиа. Его появление как-то связано со слухами о его болезни?

— Связано напрямую, потому что то, что Кадыров зачитывал с бумажки, где гигантским шрифтом было написано о достижениях Чеченской республики – это не тема для встречи Кадырова и Путина.

Думаю, здесь произошло вот что. Во-первых, всем стало понятно, что Кадыров действительно не здоров. Он опух, последние свои видео записывал лежа, еле открывая глаза. То есть эти слухи ходили давно.

Во-вторых, чеченский оппозиционер опубликовал информацию о том, что Кадыров якобы выписал себе из ОАЭ врача-нефролога и у него проблемы с почками. Собственно, он таким образом лечится и не доверяет своему ближайшему окружению и врачам, которые находятся рядом с ним.

Еще один момент – странное фото 17-летнего сына Кадырова с Путиным. Сразу все начали обсуждать, в том числе и в России, не является ли это представлением преемника. И фотография с Путиным – это якобы одобрение «царя». То есть произошло много событий, которые косвенно подтверждали, что Кадыров не здоров и может уйти в ближайшее время со своего поста.

Напомню, что и ранее он говорил о такой возможности (помните это странное заявление осенью или летом прошлого года о том, что, он, возможно, уйдет?). Был и еще один момент, когда Кадыров просил для себя систему ПВО, и тогда российские эксперты задавались вопросом – кого боится Кадыров? Явно к нему туда ничего из Украины не долетает, неизвестные беспилотники тоже не замечены – так от кого тогда обороняться?! Естественно, напрашивается вывод о российских спецслужбах, которые задумали от него избавиться, потому что он им уже давно, как кость в горле. Наверняка многие помнят случай, когда ФСБшники приехали в Чечню брать преступника, по ним там открыли стрельбу, а после Кадыров заявил, что здесь, в Чечне, он «царь» и все будет только по его согласованию. То есть Кадыров достал спецслужбистов уже давно. Кроме того, вызывает беспокойство и частная армия Кадырова, которую он сколотил на деньги российских налогоплательщиков.

Вся эта цепочка событий, которые начались не вчера и даже не позавчера, дают повод рассуждать о том, что Кадыров, возможно, в ближайшее время либо по состоянию здоровья, либо по другим причинам может покинуть свой пост.

— А могли ли его отравить - как вы считаете?

Не исключаю. Тем более, что в России отравления – это вообще национальная забава. Травят всех и всем, известными и неизвестными веществами. К сожалению, Россия в плане отравляющих веществ серьезно продвинулась (и я сейчас говорю не только про «Новичок»).

То, что отравили одного из ближайших помощников Кадырова, [Апти] Алаудинова, тоже говорит о многом. К нему пришел конверт, он его открыл и все, отравлен. А сейчас есть и новые разработки, которые позволяют фактически пожать руку Кадырову и через несколько дней у того сердечко прихватит. Поэтому все может быть.

Хотя возможна и какая-то невоздержанность в еде или еще в чем-то. Нервные срывы – мы помним, как Кадыров возмущался, мол, дайте только волю, я Киев возьму. Кстати, странным образом исчезли видео с его наемниками, которые раньше каждый день снимали, как они стреляют по светофорам, после чего Кадыров ушел из информационного поля. Плюс этот предмет, похожий на пульсоксиметр, у него на пальце. Хотя многие говорят, что это электронные четки, но судя по тому, как он выглядит, четки там не помогут.

— Кстати, свидетельствует ли то, что со стороны Кадырова пропала агрессивная риторика в отношении Украины, о том, что он фактически потерял доверие Путина и его пытаются отодвинуть от первого лица?

— Я бы так не сказал. Скорее, больше Пригожин не оправдал доверия Путина именно его армейское руководство фактически сейчас сливает. Думаю, что их задача в лице Шойгу и других генералов просто сделать так, чтобы ЧВК «Вагнер» не стало. Набирать заключенных Пригожин больше не может по понятным причинам – он уничтожил всех, кого набрал из 50 тысяч. Заключенные – не дураки и лучше отсидят свой положенный срок, чем умрут за несколько дней где-то под Бахмутом.

Поэтому доверия Кадыров не потерял. Но нужно отдать должное, рядом с ним находятся очень грамотные пиарщики и политтехнологи. Судя по всему, Кадырову посоветовали не дергаться, как в первые месяцы войны, и не нападать на армейское руководство РФ. Ведь мы видим, чем это для закончилось для Пригожина. И скажем прямо, что армейский спецназ или ФСБ, если им будет поставлена такая задача, могут успешно провести операцию. Потому Кадыров самоустранился по совету своего неглупого окружения.

— Вы упоминали о сыне Кадырова. Его скорая свадьба, фото с Путиным действительно говорят о том, что Кадыров видит в нем своего преемника?

— Конечно. Вопрос только в том, что вряд ли он хочет, чтобы этот преемник заступил на престол прямо сейчас, ведь Кадыров наверняка хотел бы еще править. Тем более, что он еще находится в очень среднем по российским политическим меркам возрасте.

Кадыров встречей Путина с его сыном решал несколько задач. Первая – если что-то с ним случится, преемника уже одобрил самый главный. На внутреннюю аудиторию Кадыров делает вид, что все в Чечне контролирует. Но ни для кого не секрет, что если с Кадыровым что-то произойдет, то могут начаться битвы за престол между наследниками, группами влияния и т.д., которые очень быстро появятся. А тут Кадыров сказал, мол, вот, этот будет.

На данный момент Кадырову важно, чтобы Путин «помазал на престол» перед российскими, если их так можно называть, элитами. То есть чтобы там ни у кого не возникало сомнений. Предварительно Кадыров эту задачу решил. Вопрос только в том, готов ли его 17-летний сын править и держать Чеченскую республику в стальных рукавицах (а Кадыров был примерно в таком же возрасте, когда был убит его отец – те, кто постарше помнят, как Кадырова в бирюзовом спортивном костюмчике Путин обнимал как родного).

Как только Кадыров, который довольно долго руководил Чечней, отойдет от дел, там начнутся необратимые процессы. Чечня живет за счет дотационных средств – туда вливают миллиарды. Играть в какую-то независимость (как говорят некоторые мои коллеги о том, как только Россия проиграет, Кадыров там закроется) Кадыров тоже не сможет. Ведь за что он будет там жить – содержать дворцы, кортежи? Он ничего не создал за все это время, кроме спецслужб, которые контролируют и репрессируют все и вся.

— То есть даже если чеченская диаспора в изгнании окрепнет, вы считаете, что они ничего на первых порах не добьётся?

— Если будет руководить из-за рубежа, то да. Все эти правительства в экзиле на примере Беларуси и Тихановской – это хорошая история, альтернативная, которая выдает на-гора внутренние секреты, которые Кадыров или Лукашенко хотели бы скрыть. Но управлять государством полноценно из-за границы, как показывает практика, не получается. Если диаспора вернется, начнутся народные волнения (а в Чечне очень многие ненавидят Кадырова, но боятся об этом говорить), тогда там возможен взрыв. Не только в Чечне, но и на Северном Кавказе в целом, ведь мы видели очаги вспышек и из-за мобилизации, как в Махачкале. Северный Кавказ – это то, что может рвануть, когда «центр» ослабнет, будет занят исключительно собой и у него не будет ни времени, ни сил на периферию.

— А 17-летний сын Кадырова, если он позже придет к власти, уже после проигрыша РФ в войне, сможет удержать ситуацию с помощью Кремля?

— Тут нужны только деньги на содержание частной армии. Тогда, думаю, сможет, потому что ситуация у Рамзана Кадырова была посерьезнее – эхо второй чеченской войны, было много недовольных и тех, кто против Кадырова, была помощь из-за рубежа. Тогда ситуация была менее стабильной, а сейчас, при должном финансовом вливании (а на Чечню денег хватит), это возможно. Потому что Чечня будет индикатором – если там что-то начнется, то полыхнет по всему Северному Кавказу.

И Россия сделает все возможное, чтобы удержать либо преемника, либо самого Кадырова у власти.

— Если Кадыров уходит, насколько возрастает вероятность новой войны в Чечне и будет ли Чечня индикатором развала всей России?

— Чечня – вряд ли, потому что Кадыров зацементировал там режим своими силовиками. А силовики – это огромное количество людей, которые без Кадырова останутся без копейки, без своей безграничной власти, дорогих машин и возможности делать все, что захотят. Поэтому, к сожалению, в продолжении режима Кадырова заинтересованы тысячи силовиков, которые кормятся, так сказать, с руки Кадырова.

Я больше вижу слабость в других субъектах, где можно при определенном внешнем воздействии, включая воздействие информационно-психологических операций, немного раскачать ситуацию. Например, Бурятия, ведь это регион, из которого больше всего было отправлено и погибло солдат. По-моему, там отправили чуть ли не в 30 раз больше, чем из Москвы. Нищий регион, в котором прекрасно понимают отношение к себе. В России дня не проходит, чтобы кто-то на пропагандистских каналах не рассказывал про титульность «величия русской нации». Как относятся к бурятам, якутам мы все прекрасно знаем – в РФ никто не скрывает, что это «люди иного сорта». Хотя в цивилизованном мире все понимают, что не бывает "сортов" у народностей, тогда как в России до сих пор сохраняется имперское мышление. Потому, скорее всего, полыхнет там, где нищие и бедные.

Еще более вероятно, что там, где есть ресурсы. Например, в Якутии добывают алмазы, и если бы все деньги от добычи полезных ископаемых шли в местный бюджет, то при должном управлении это был бы процветающий край. Потому я склонен к тому, что если и будут какие-то народные волнения, то они уж точно начнутся не с Чечни.

— Если Кадыров действительно уйдет, независимо от того, кого он назначит преемником, усидит ли Путин в своем кресле?

— К сожалению, Путин может еще довольно долго сидеть. У него есть вариативность путей развития России вплоть до полного ее закрытия. Есть вариант Северной Кореи или, условно говоря, Ирана. Но у него всегда есть возможность репрессировать сотни тысяч, добавить бюджеты на полицейских, Росгвардию для кровавого подавления возможных восстаний. И в России, как мы видим, никто не вякнет и не выйдет на улицу. К сожалению, Россия для меня выглядит сейчас как в картинке, которую я опять недавно видел в сюжете, когда 50 здоровых мужчин на митинге убегают от одного пузатого полицейского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».