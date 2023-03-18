«Цена моей работы в Минске была в три раза меньше, чем в Мадриде» 1 18.03.2023, 10:43

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Белоруска рассказала похожую на фильм историю о переезде в Испанию.

Иногда жизненный путь бывает фильмографически тернист. И, выбирая одну страну, можно в итоге остаться в другой.

По крайней мере, так вышло героиней статьи на сайте tochka.by Владой. Девушка изначально подчеркивает: ее история – не пример для подражания и, конечно, так бывает не у всех. Но у нее переезд проходил именно так.

«Отличная архитектура, приветливые люди»

Владу вряд ли назовешь домоседкой. В 18 лет она уехала в Китай на работу по контракту. Вернулась в Беларусь, но долго на одном месте не сидела. Отправилась в Дубай. Так уезжала несколько раз.

В Минске же освоила новое дело – реконструкцию волос, работу с кератином.

За несколько лет наработала хорошую клиентскую базу и даже доросла до звания технолога в одной из минских студий.

Но год назад приняла окончательное решение уехать из Беларуси.

«Третьего мая приехала в Мадрид, чтобы податься на американскую студенческую визу. Я мечтала жить в США с детства. К тому же сейчас уверенно разговариваю на английском», – рассказала Влада.

К интервью в американском посольстве девушка начала готовиться за полгода. Вложила в это около $3000 (Br8500).

Фото: Tochka.by

Итог получился не очень приятный: в визе ее мечты Владе отказали. Причины не объяснили, но, как говорит сама героиня, теперь она понимает: их было достаточно.

Тогда же были слезы, разочарование, успокоительные и принятие.

«А потом я будто открыла глаза: а ведь Мадрид – классный город! Отличная архитектура, приветливые люди: они совсем не понимали английского, но все равно пытались помочь», – с улыбкой отметила Влада.

И тогда план перестроился… Почему бы не остаться в Испании?

Так, через два с половиной месяца Влада приехала в Мадрид.

«Можешь учиться, где угодно»

В Испанию Влада прилетела по рабочей польской визе. Год назад она обошлась девушке примерно в Br700, это вместе с услугами посредников.

«В Испании же я практически сразу подалась на студенческую визу. Ее фишка в том, что для получения можно учиться, почти где угодно. Главное – чтобы это место было одобрено институтом Сервантеса», – пояснила девушка.

Влада, например, числится на курсах по испанскому языку. Кстати, уже сейчас хорошо на нем общается.

Обычно документы на студенческую резиденцию рассматриваются в течение двух месяцев, но у Влады получилось почти полгода.

Фото: Tochka.by

«Чтобы соблюсти все нюансы переезда, я обратилась за помощью к юристу, но эта женщина оказалась безалаберной и не сказала мне о некоторых необходимых документах. Например, о том, что обязательно в течение 72 часов нужно сделать декларацию о прилете. Я летела из Евросоюза, поэтому печатей о пересечении границы Испании у меня не было», – поделилась Влада.

К тому же нюансы были и со справкой о несудимости. Нужно подать оригинал документа с апостилем, но в Беларуси Влада это сделать не успела: была большая очередь и «увесистая» сумма за эту процедуру.

«Поэтому взяла с собой из Беларуси нотариально заверенную копию справки, а в Мадриде решила остальные вопросы», – заключила девушка.

Так как открыть в Испании банковский счет без документов этой страны нельзя, на получение резиденции Влада подала выписку с белорусского счета.

«Многие мои знакомые говорили: «не прокатит», – вспомнила Влада.

А все же прокатило. Недавно документы девушки одобрили.

Съемная квартира? Только через агентство

Если вы приехали в Испанию с туристической или рабочей визой другой страны, снять квартиру на долгий срок в Мадриде будет почти нереально. Только, если переснять у кого-то, кто, допустим, уезжает из города.

Фото: Ansar Naib/Unsplash

Так и поступила Влада.

«Первую свою квартиру я нашла через Facebook. Девушка ее снимала надолго, но по своим делам уехала на четыре месяца в Россию. В это время в ее квартире жила я, и стоило это €700 (Br2100) в месяц», – пояснила девушка.

Это была совсем маленькая студия, но в хорошем районе Мадрида.

Сейчас же Влада снимает почти трехкомнатную квартиру вдвоем со своей новой хорошей знакомой по ее рабочему испанскому контракту. Квартира находится в престижном районе Саламанка и обходится девушкам в €1200 (Br3600) в месяц.

«По меркам испанцев, это достаточно дорого», – рассказала Влада.

По ее словам, найти квартиру можно и за €600 (Br1800), но там будет плохой ремонт и местоположение. Скорее всего, жить нужно будет на окраине.

Учесть иммигранту стоит и то, что все жилье в Мадриде снимается через агентство.

Фото: Tochka.by

«Мы заселились на условиях двухмесячной оплаты квартиры, плюс комиссия агентству в размере 100% от стоимости жилья, плюс оплата за месяц вперед, плюс 21% налога за услуги агентства. Получилось, что за раз пришлось выложить около €5000 (Br15000)», – подсчитала девушка.

Цены в Мадриде

Сравнивать цены в Испании и Беларуси Влада считает некорректным, ведь «уровень жизни в Мадриде совсем другой».

«Но если проводить параллель между доходами белорусов и испанцев с ценами на, скажем, куриные яйца в Минске и в Мадриде, то получится примерно 1:1. То есть, если в Беларуси яйца стоят Br3,5, то в Испании это будет стоить €3,5», – пояснила Влада.

Так, закупка в магазине фруктами, овощами, мясом и молочной продукцией на три-четыре дня обходятся ей в примерно €25 (Br75).

В месяц же на еду Влада тратит €150 - €200 (Br450 - Br600).

«Испанцы могут три часа говорить ни о чем»

«Трехчасовая сиеста в Мадриде – это не выдумка», – так начала рассказ про культуру испанцев Влада.

«Они действительно на три-четыре часа уходят с работы на обед и спят, отдыхают. В некоторых ресторанах с 14 до 18 не подают еду, только напитки, потому что все повара тоже уходят на сиесту. И вообще испанцы работают мало: банки или почта, например, могут открыться около 10, а в 12:45 уже закрыться», – рассказала о чем-то совершенно невообразимом для белорусов Влада.

По ее словам, среди испанцев крайне мало амбициозных людей. Многие мечтают получить госдолжность, потому что, работая на таких условиях, сотрудников не уволят. Они получают стабильный доход.

Фото: Matthew Waring/Unsplash

«За рулем всех, абсолютно всех крутых машин, которые я видела в Мадриде, сидят мужчины на вид старше 50. Парни до 30 лет могут спокойно жить с родителями, здесь это абсолютно не зазорно. А до 35 никто и не думает о серьезных отношениях», – поделилась девушка.

Испанцы – жуткие сплетники, посмеялась Влада.

«Они очень шумные и могут громко обсуждать интимные вещи. А еще я как-то общалась с испанцем около трех часов, потом пыталась вспомнить, о чем, и поняла, что мне абсолютно нечего вспомнить. Они действительно могут три часа обсуждать вилку», – добавила героиня.

Знакомые Влады причисляют испанцам и такие качества, как неисполнительность, необязательность, но сама наша героиня пока с таким не встречалась.

«Интернет мне сделали за три дня, в Минске же это заняло больше времени», – отметила девушка.

Фото: Tochka.by

Об испанцах часто говорят и в контексте отсутствия некоторых джентльменских манер. Мол, дверь не откроют, за счет не заплатят, руку не подадут. Однако, по словам Влады, это не так.

«Но больше всего меня все равно удивило то, что абсолютно все (все!) в Мадриде ужинают в 22:00-23:00», – поделилась Влада.

Работа

По словам Влады, получить разрешение на работу по студенческой визе можно, хотя вопросы и могут возникнуть. В этом случае помогут юристы и адвокаты, уверена девушка.

«Что же касается моих услуг, то минимальная цена моей работы в Минске была в три раза меньше, чем в Мадриде. Это объясняется даже банальной разницей курсов валют», – пояснила девушка.

В целом, призналась Влада, ее уровень жизни после переезда в Испанию сильно упал, но это было поначалу. Сейчас дела стали заметно лучше.

Синдром иммигранта и адаптация

Девушка сказала честно: когда собиралась переезжать, даже не представляла, как психологически тяжело это может быть.

«Все, чем я в социальном плане обросла за всю свою жизнь, будто исчезло, стоило мне осесть в другой стране», – поделилась Влада.

Она разделила собственную адаптацию на несколько этапов.

«Сначала я была на позитиве, внушала себе, что все получится. Это длилось недолго, дня три. Потом пришла паника на тему отсутствия работы, бесконечное сравнение своей жизни «до» с тем, что есть сейчас, затем накрыла неуверенность в себе, разочарование в своем деле… И все это время я очень много плакала, я не знала, что во мне может помещаться столько слез. Параллельно с этим я чувствовала, что не могу позвонить друзьям. Мне казалось, что их жизнь без меня продолжилась, а я будто покинула их компанию… И даже если бы я позвонила, то как рассказала бы, что чувствую?..» – поделилась своими прошлыми мыслями Влада.

Фото: Elektra Klimi/Unsplash

По ее словам, очень бьет по «эго» и упавший уровень дохода.

«Поначалу пришлось во многом себя ограничивать. Я пересмотрела свои приоритеты. Но этот процесс очень неприятный», – честно призналась девушка.

Она подчеркнула: если после всех этих стадий человек не собрал чемодан и не вернулся туда, откуда приехал, то дальше начнется привыкание и станет легче.

«Сейчас у меня стабильная ситуация, моя жизнь в Мадриде хорошая. Есть куда стремится, особенно в финансовом плане, но о переезде не жалею. Для меня это очень ценный опыт. Тем не менее я бы не сказала, что моя адаптация здесь уже прошла, она просто на другом уровне», – отметила девушка.

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