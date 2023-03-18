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Почем клубника «для народа»?

  • 18.03.2023, 11:04
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Почем клубника «для народа»?

В Варшаве ягода стоит в 2,5 раза дешевле, чем в Минске.

До начала массового созревания клубники еще далеко — «высокий» сезон для нее приходит в июне. Но сейчас можно не ждать сладкую ягоду с грядки, а отправиться на рынок или в магазин.

Сайт EX-PRESS.BY узнал, почем клубника для народа в Беларуси и Польше.

Варшава. Магазин Kaufland. Здесь клубнику — 500 граммов — в упаковке можно купить за 9 злотых и 99 грошей. Это чуть больше, чем два доллара. То есть за килограмм отдаем 19 злотых и 98 грошей — меньше 5 долларов.

Краков. Магазин Biedronka. Клубника даже дешевле, чем в варшавском магазине. Наслаждаемся клубникой за 19 злотых и 78 грошей за килограмм.

Минск. Комаровка. Цены на клубнику здесь — от 25 до 35 рублей за килограмм. По самым гуманным подсчетам — клубника для белорусского народа — от 10 долларов.

А что с зарплатой в Беларуси и Польше?

По данным myfin.by, в Беларуси средняя зарплата за январь 2023 года составила 1 684,9 руб., по действовавшему тогда курсу — 631,99 доллара США.

По данным emigrating.ru, средняя зарплата в Польше достигла размера 5 407 польских злотых, что составляет 1 210 евро.

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