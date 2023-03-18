«Си Цзиньпин вручит Путину ордер об аресте» 18.03.2023, 11:20

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У главы КНР появилась уникальная возможность.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал информацию о том, что Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

«Исторический день. Запишите эту дату, пометьте ее в календаре, она станет отправной точкой начала конца российского диктатора, - отметил он. - Событие эпохальное, очень важное. Но тем не менее война продолжается, и обстановка не меняется в лучшую сторону. Она остается стабильно тяжелой».

При этом эксперт отметил, что интересно будет посмотреть на реакцию главы КНР Си Цзиньпиня:

«Как он теперь приедет в Москву и будет встречаться с человеком, на которого выписан международный ордер на арест. Может, он ему ордер этот вручит, чтоб тот быстрее добрался. В Гааге есть специальная тюрьма для содержания людей, на которых выписан такой орден. До окончания следственных действий и слушаний по этому делу».

Как сообщал сайт Charter97.org, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

По словам генпрокурора Украины Андрея Костина, за пределами России Путин должен быть арестован и передан в суд:

«А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давать ему руку или садиться с ним за стол переговоров».

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