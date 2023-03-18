В Москве силовики с кувалдами заставляли посетителей петь песни «Любэ» 13 18.03.2023, 11:42

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Искали «спонсоров ВСУ».

В московские бары Underdog и La Virgen, принадлежащие одной команде рестораторов, пришли силовики с кувалдами и электрошокерами. Они заявили, что их визит связан со «спонсированием ВСУ».

Как сообщает The Insider, всего задержали около 40 человек (по другим данным, до 50), включая двух сотрудников бара La Virgen. К некоторым задержанным применили электрошокер. При этом всех их отпустили в тот самый вечер. В отделении задержанных опрашивали сотрудники московского УФСБ.

По данным издания SOTA, силовики заставили девушку написать на двери «Z – за Россию», а в ведомстве включили песни пропутинского исполнителя Shaman и группы «Любэ».

Сотрудник Underdog рассказал «Медиазоне«, что силовики, угрожая электрошокерами, заставили посетителей подпевать песням «Любэ», а также требовали от людей с татуировками раздеться. Кроме того, некоторых задержанных заставляли петь гимн России.

О рейде силовиков рассказало также государственное агентство «Москва» и даже выложило, как посетители поют «Любэ». На видео слышно как один из силовиков говорит: «Вытаскиваем, вытаскиваем».

Как поясняет «Медиазона», в начале июля 2022 года La Virgen опубликовал в соцсетях пост о продаже виниловых пластинок, выручку с которого собираются отправить украинскому благотворительному объединению Kyiv Angels.

После этого в провластных и правоенных пабликах появились призывы провести «проверку по фактам финансирования терроризма, участия в подрывной деятельности», а сотрудникам La Virgen и Underdog начали поступать угрозы.

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