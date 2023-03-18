Второй удар под дых России 1 Павел Климкин

18.03.2023, 11:53

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Решение об аресте Путина не случайно появилось накануне визита китайского лидера в Москву.

Решение Международного уголовного суда об ордере на арест Путина, конечно, ожидаемое. Мы все его ждали. Это второй удар «под дых». Первый, если помните, – запись разговора о малайзийском Boeing. Но этот удар круче. Намного.

Я не верю в случайности и думаю, что это решение могло появиться на неделю раньше или позже. Но появилось именно накануне визита китайского лидера в Москву. И, конечно, значительно сужает маневр Си и портит Путину все «впечатление» от визита. Договариваться с преступниками «великому Си» как-то не к лицу.

Поэтому рискну сказать, что это и сигнал лидеру Китая. О том, чтобы он серьезно поговорил с Путиным о том, что пора «сворачиваться». Например, не идти на выборы в марте 2024 года. Или другие, более креативные варианты. Такой себе пас Си.

Конечно, с юридической точки зрения здесь все понятно. А политические ставки явно выросли.

Павел Климкин, «Фейсбук»

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