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Обложили

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 18.03.2023, 12:23
  • 5,414
Обложили

Даже к Рахмону в Таджикистан теперь не поехать.

Китай Римский статут, конечно, даже не подписывал. Но выдача Международным уголовным судом ордера на арест Путина накануне визита Си Цзиньпина в Москву - так себе подарочек.

Жать руку человеку, которому вменяют похищение детей и удары по гражданским объектам, это явно не то, что нужно главе встающей на ноги сверхдержавы. Учитывая традиционную осторожность китайцев, объявление о визите Си к Путину сейчас – явный политический прокол.

Хотя, чтоб пошушукаться с Путиным, теперь надо ехать к нему. Он ведь теперь невъездной в 123 страны мира, включая такие супердружественные, буквально братские, как Венесуэла, ЦАР или Конго. Да что там Африка ( 33 страны- члены РС) или Латинская Америка (28). Даже к Рахмону в Таджикистан теперь не поехать!

Остаются открытыми, правда, тот же Китай или Индия, куда Путин вроде собрался на G-20. Можно было слетать даже в Штаты. Но туда Путин невъездной из за санкций.

И остается великому геополитику теперь только хрипло петь: «Обложили меня, обложили»…

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