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Пограничные войны: в «Козловичах» задержали дорогие авто из Германии

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  • 18.03.2023, 12:29
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Пограничные войны: в «Козловичах» задержали дорогие авто из Германии

Автовоз ехал из Польши.

Польский перевозчик пытался ввезти из Германии в Беларусь шесть легковушек премиум-класса. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

Автовоз ехал из Польши через пункт пропуска «Козловичи». В прицепе он перевозил Porsche и две Tesla 2023 года выпуска, два Mercedes-Benz и одну Toyota Rav4 2020 года выпуска. Общая стоимость груза, по документам, составила около 1,3 млн рублей.

«Брестские таможенники установили настоящую стоимость машин, которая оказалась в 1,5 раза больше заявленной. Такое нарушение законодательства позволило бы «сэкономить» на таможенных платежах около 115 тысяч рублей», — сообщили в ГТК.

Брестской таможней начат административный процесс за представление недостоверных сведений о товарах. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

Как сообщал сайт Charter97.org, Польша ограничила движение для белорусских фур в пункте пропуска «Кукурыки-Козловичи» и готова к полному закрытию движения через границу с Беларусью.

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