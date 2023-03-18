Правда или миф: можно ли пользоваться смартфоном во время зарядки 18.03.2023, 12:53

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Есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание.

Большинство из нас настолько зависимы от смартфонов, что мы не расстаемся с ними даже в душе. И уж тем более не хотим прекращать листать соцсети и переписываться в мессенджерах, когда смартфон на зарядке.

По идее, никаких проблем с использованием смартфона, пока он заряжается, быть не должно. Иначе бы производители говорили об этом в своих инструкциях к гаджетам, пишет techno.nv.ua.

Однако и тут есть свои нюансы. Некоторые люди абсолютно уверены в том, что смартфоном категорически нельзя пользоваться на зарядке, поскольку он перегревается. Другие говорят, что все это чепуха, и раз великий Стив Джобс не завещал нам медитировать, пока айфон заряжается, значит, и бояться нечего.

Давайте разбираться.

Миф — смартфоном нельзя пользоваться, пока он заряжается

Правда: смартфоном на зарядке пользоваться можно, если очень хочется, ничего страшного не случится. Но в целях «долголетия» вашего любимого гаджета этого лучше все-таки не делать, либо же соблюдать определенные предосторожности.

Вот, на что нужно обратить внимание.

Выделение тепла и возможный перегрев смартфона

Используя смартфон в то время, как он стоит на зарядке, вы создаете дополнительные условия для нагрева. Ведь во время использования смартфона (особенно при играх или просмотре видео) процессор выделяет тепло. Батарея при зарядке тоже нагревается. Когда эти два фактора совмещаются, нагрев может стать избыточным.

Этот избыточный нагрев в свою очередь плохо влияет на состояние аккумулятора, сокращая срок его службы.

И если вы все-таки играете в игры, держа смартфон на зарядке, стоит отказаться от использования чехла (он удерживает тепло) и держать смартфон в прохладном месте.

Используйте качественный кабель и оригинальный блок питания

Это очень важный нюанс, о котором многие забывают.

Смартфон может перегреваться даже если им не пользуются во время зарядки, но для самой зарядки используется «паленый» кабель и не оригинальный блок питания, купленные на раскладке в ближайшем подземном переходе.

Многие люди, потеряв оригинальную зарядку, покупают самую дешевую, не отдавая себе отчет в том, что производитель смартфона задает определенные параметры процесса зарядки. Другие параметры (например, мощность, постоянная сила тока, защита от перегрева и короткого замыкания) могут приводить к тому, что аккумулятор смартфона будет перегреваться. Даже если вы в процессе зарядки не используете смартфон.

Поэтому, если вы намерены все же пользоваться смартфоном, пока он заряжается, проследите за тем, чтобы зарядка шла с использованием одобренных производителем аксессуаров.

Следите за состоянием разъема для зарядки и кабеля

Согнуты и потертый кабель может стать источником проблем, в частности, приводить к изменениям в параметрах передачи тока. Грязный разъем зарядки также может привести к изменению условий зарядки.

Часто эти факторы сами по себе приводят к перегреву смартфона и преждевременному износу его батареи.

И уж тем более, это важно, если вы все же намерены пользоваться смартфоном, пока он заряжается.

К счастью, таких проблем нет, когда речь идет о беспроводной зарядке, однако, и пользоваться смартфоном в таких условиях тяжелее.

Срок жизни батареи смартфона

Часто использование смартфона в процессе его зарядки может привести к сокращению срока службы его батареи. Это связано как с перегревом (см. выше) так и с нарушением оптимального чередования цикла заряда и разряда.

Как показывают многочисленные исследования, для того, чтобы максимально продлить жизнь батарее вашего смартфона, стоит избегать частой зарядки до 100%, равно как и частой разрядки «в ноль». Оптимально держать уровень заряда батареи между 20% и 80%.

Вердикт — смартфоном на зарядке пользоваться можно, но осторожно

Если вы время от времени используете смартфон, пока он заряжается, ничего страшного не случится.

Однако делая это регулярно, вы рискуете сильно сократить срок службы аккумулятора вашего смартфона.

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