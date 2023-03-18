«Ему пожмут руку, а через несколько дней у него схватит сердце» 18.03.2023, 12:58

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Кремль мог применить против Кадырова один из новых видов ядов.

Главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить – это вполне возможный вариант. И за этим может стоять страна-агрессор Россия, где активно занимаются разработкой новых видов ядовитых веществ.

Такое мнение высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен в интервью «Главреду». Он отмечает, что в РФ отравление уже перешло в разряд «национальной забавы».

«Не исключаю (что Кадырова могли отравить – ред.) тем более, что в России отравление – это вообще национальная забава. Травят всех и всем, известными и неизвестными веществами. К сожалению, Россия в плане ядовитых веществ серьезно продвинулась (и я сейчас говорю не только о «Новичке»)», – сказал Тизенгаузен.

Он напомнил, что одного из ближайших помощников Кадырова Апти Алаудинова тоже раньше пытались отравить, и делали это нестандартным способом – отправили яд в конверте, и он подействовала, как только Алаудинов открыл конверт.

«А сейчас есть и новые разработки, которые позволяют фактически пожать руку Кадырову и через несколько дней у того сердце схватит. Поэтому всё может быть», – сказал политтехнолог.

При этом Тизенгаузен не исключает варианта, что причиной проблем со здоровьем у Кадырова может быть и не отравление, а, к примеру, несдержанность в еде или еще в чем-то или нервные срывы.

«Мы помним, как Кадыров возмущался, мол, дайте только волю, я Киев возьму. Кстати, странным образом исчезли видео с его наемниками, которые ранее ежедневно снимали, как они стреляют по светофорам, после чего Кадыров ушел с информационного поля. Плюс этот предмет, похожий на пульсоксиметр, у него на пальце. Хотя многие говорят, что это электронные четки, но судя по тому, как он выглядит, четки там не помогут», – добавил политтехнолог.

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