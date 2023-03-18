«Путин стал лакомым кусочком для собственного окружения» 4 18.03.2023, 13:39

4,918

В Гааге очень удачно выбрали эпизод, за который выписан ордер.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Однако это не значит, что Путина посадят в тюрьму в случае его задержания. Об этом специально для «Главреда» рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

«Выдача ордера не предусматривает обязательный приговор Путину. Это значит, что нужно задержать человека, допросить, записать его показания, а дальше будет продолжаться процесс. То есть это еще не тюрьма, не пожизненное заключение – ничего подобного. Это первый необходимый шаг», - сказал Кочетков.

Однако не факт, что Путина вообще смогут задержать, ведь РФ не признают Гаагу, а в другие страны диктатор, скорее всего, ехать не будет. Теперь даже страны-«друзья» РФ будут хорошенько обдумывать, стоит ли видеться с Путиным, ведь их также потом могут позвать в Гаагу.

Он отметил, что в Гааге выбрали очень удачный эпизод, за который выписан ордер.

«Поэтому для Путина после выдачи этого ордера возникнут определенные проблемы. Кроме того, ордер выдан из-за дела, касающегося незаконного вывоза детей с территории Украины в Россию, а это очень убедительное дело ... Все, что касается детей, является просто вопиющим преступлением, на которое обязательно будут реагировать в цивилизованном мире. Даже в Китае», - объяснил Кочетков.

Эксперт считает, что даже личное окружение Путина может объявить на него охоту и передать суду - он для них «лакомый кусочек».

«Теперь у Путина одна дорога – в кремлевскую стену. Там таких диктаторов, как правило, и хоронят. Или рядом, как Сталина. Туда ему и дорога. Путин уже фактически одним копытом в кремлевской стене. Поэтому у Путина остается единственный способ избежать гаагского правосудия – умереть. Естественной смертью или неестественной. Других вариантов у него уже не остается», - сказал Кочетков.

Как сообщал сайт Charter97.org, 17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».