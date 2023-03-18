В Беларусь перебрасывают новую группировку российских военных 2 18.03.2023, 13:46

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Об этом свидетельствуют спутниковые снимки одного из полигонов.

Россия не собирается сворачивать «тренировочный лагерь» на одном из полигонов в Беларуси. Поскольку после переброски уже обученных военных, РФ подтянет на белорусскую территорию новые группы мобилизованных.

Так, свежие спутниковые снимки полигона Обуз-Лесновский свидетельствуют о проведении ротации и подготовке ко вводу нового российского контингента в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу «Беларускі Гаюн».

«Стоит отметить, что несмотря на уменьшение количества российских военных на полигоне, вероятно, пустые палатки для проживания личного состава пока не были демонтированы. Это значит, что ВС РФ не собираются сворачивать свой «тренировочный лагерь» на полигоне, и следует ожидать переброски в РБ новых групп военных для учений», - утверждают наблюдатели.

Напомним, что российское командование в очередной раз продлило срок «учений» в Беларуси и в этот раз до 27 марта.

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