Пригожинляндия Андрей Черуха, planeta.press

18.03.2023, 14:07

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Что показал заказ Медведева на убийство итальянского министра.

ЧВК «Вагнер», как сообщили источники издания Il Foglio в итальянской разведке, получила от экс-президента РФ Дмитрия Медведева заказ на министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Его жизнь оценили в $15 млн.

За что голову с плеч?

За заказом на Крозетто последовала его ссора с владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным (о заказе, нужно уточнить, СМИ узнали уже после стычки). 13 марта Крозетто обвинил «вагнеровцев» в умышленном увеличении количества лодок с мигрантами, которые пытаются пересечь море, как ни удивительно, с территорий, контроль над которыми в основном находится в руках ЧВК «Вагнер».

Министр обороны назвал это стратегией Кремля, который резким увеличением мигрантов пытается отомстить западным странам за поддержку Украины и санкции в отношении России.

Согласно данным МВД Италии, всего за пару месяцев 2023 года в страну прибыло примерно 20 тыс. человек. В противовес этому за тот же период 2022 года прибыло всего 6,1 тыс.

В 2021 году РФ использовала такой же способ ведения гибридной войны, когда организовала неисчислимый поток беженцев, которые пытались прорваться в Европу через Беларусь.

В ответ на обвинения министра Италии, Пригожин заявил, что вообще не в курсе происходящего и оскорбил Крозетто.

А незадолго до этого у министра обороны Италии возник конфликт с другим представителем российской власти – экс-президентом России и действующим заместителем главы безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Он отреагировал на слова Крозетто о военной поддержке Италией Украины и необходимости предотвратить Третью мировую войну, назвав министра Италии «редкостным чудаком на букву «м».

Почему Крозетто?

Гвидо Крозетто – не только министр обороны Италии, но и успешный итальянский предприниматель и политик. Уже в 17 лет он возглавил бизнес после смерти отца.

Незадолго после этого начал свою политическую карьеру в Христианско-демократической партии. Правда, быстро влип в скандал из-за того, что приврал о своем высшем образовании (мужчина не окончил университет) в интервью газете «Corriere della Sera».

С 1999 по 2009 год был депутатом провинциального совета, где возглавлял фракцию партии «Вперёд, Италия» – одну из передовых пророссийских партий.

После он перешел в «Народ свободы», а в 2012 году вместе с нынешней главой государства Джорджией Мелони объявил о создании новой партии – «Братья Италии», одним из лидеров которой остается и поныне.

Когда же в 2022 году Мелони заняла пост председателя Совета министров Италии, Крозетто в руки перешел портфель министра обороны.

«Братья Италии» – национал-консервативная партия. Как о ней любят отзываться итальянцы, партия «постфашистов» и националистов. Немудрено, что долгое время ее представители, в том числе и Крозетто, были настроены крайне пророссийски. Да и не стоит забывать, что Крозетто долгое время был соратником Сильвио Берлускони, того еще путинферштейера.

Во многом некоторые его взгляды основывались на том, чтобы Кремль оставался довольным, а значит спокойным. Он был одним из тех, кто критиковал ЕС из-за введения санкций против России еще в далеком 2014 году и призывал не способствовать вступлению Украины в НАТО, дабы не провоцировать конфликт в отношениях с Москвой.

Однако многое изменилось с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Точнее, изменилось все кардинально – на 180 градусов.

Члены партии «Братья Италии», в том числе и Мелони с Крозетто (напомним это был год выборов) встали на защиту Италии и Евросоюза. А значит и на защиту Украины.

В 2022 году от «Братьев Италии» внезапно зазвучали заявления о том, что Россия должна попрощаться со своей газовой трубой в их стране и что Украина будет получать всю необходимую поддержку от Рима для борьбы с российским агрессором.

Сегодня Италия действительно сильно поддерживает Украину не только политически или финансово, но и в плане вооружения, передавая системы залпового огня MLRS, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, гусеничные бронетранспортеры М113 и многое другое.

Конечно же, такую смену риторики сложно принять кремлевской верхушке, которая привыкла десятилетиями работать с относительно «покорными» партнерами. Особенно, если учитывать, что Италия не первая страна, которая так быстро продинамила Москву и что Крозетто, будучи довольно острым на язык, не стесняется в своих высказываниях. Хоть, в отличии от Кадырова или Пригожина, не забывает о политическом этикете и не переходит на слова, подобные к тем, что начинаются на «м».

Так ждать ли покушения?

Il Foglio, ссылаясь на данные итальянской разведки, написали, что между пятницей и прошлой субботой авторитетные правительственные чиновники действительно получили неофициальное сообщение о том, что Медведев отдал «приказ» призвать группу «Вагнера» нанести удар по министру обороны Италии.

Информацию предоставил иностранный источник, в том числе подробности о возможном нападении и размер денежного вознаграждения.

Il Foglio запросил у правительства Италии подтверждение вышесказанного. После тщательного расследования делегированные органы власти пришли к выводу, что реальной угрозы Крозетто пока нет, однако некоторые факты поддаются дополнительной проверке.

Напомним, что в проведениях операций подобного уровня российские спецслужбы уже возымели славу далеко не лучших в своем деле. Стоит вспомнить провалы в Солсбери, на складах Емельяна Гебрева в Чехии или провальные попытки отравления Гебрева «Новичком», а также российского оппозиционера Алексея Навального.

Ни армии, ни агентов, ни дипломатов

Российские спецслужбы изрядно регрессировали. Уходящий корнями в времена холодной войны образ расчетливых и изобретательных агентов со стальными глазами и квадратными челюстями оказался преувеличенным сегодня.

Впрочем как миф о российской армии, успешно разрушенный украинцами в прошлом году. Как и миф о некоем профессионализме выкормышей МГИМО на разных должностях в МИДе. Российский дипломат – сегодня не дипломат. Это прежде всего хам и лжец, который пытается порешать вопросы как гопник из подворотни. Как самый главный босс – Владимир Путин.

И что характерно: по мере демифологизации этих трех китов российской силы – армии, спецслужб и дипломатии креп тренд на подмену их частными инициативами амбициозных и еще более «нарванных» россиян.

Речь прежде всего о попытках Пригожина вскарабкаться на Олимп. Он уже вступил в клинч с Шойгу, пытаясь доказать, что его «вагнеровцы» – куда более профессиональные вояки. И продолжит ставить на свою частную армию.

Далее. Тот же Пригожин не так давно открыл свой «Вагнер-Центр» в Питере, где тебя в наемники завербуют, если захочешь. Если не захочешь, но умеешь брызжать ядом в интернете – милости просим, в ряды троллей. Интернет-свиты Пригожина, которые отрабатывают нужные ему нарративы и месседжи для Запада (навроде кувалды для Европарламента). Вот вам и какая-никакая подмена ведомства Шойгу.

И наконец Пригожин добрался и до спецслужб. Что и продемонстрировал предположительный заказ Медведева на убийство Крозетто, который должны были выполнить «вагнеровцы» из европейских ячеек (называлась, в частности, Сербия).

Подведем итоги:

Путин в бункере и теперь будет еще реже его покидать после того, как Международный уголовный суд выдал ордер его арест.

Профессиональной армии в России уже нет, а та, которая была, оказывается, была далеко не такой уж профессиональной.

Спецслужбы в России есть и они еще что-то могут, но значительно деградировали, что показали вышеупомянутые провальные операции, но в первую очередь – провал с планированием вторжения в Украину.

Российская дипломатия как таковая отсутствует. Сегодня это Министерство пропаганды и лжи, работу которого осуществляют проходимцы и, простите, быдло.

И на всем этом фоне мы видим, что региональные царьки в России активно создают свои частные армии по примеру не в меру зарвавшемуся Евгению Пригожину.

Де-факто, Россия как государство уже не существует. Хотя еще может спастись.

Андрей Черуха, planeta.press

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