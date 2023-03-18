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Пионтковский: Китай выбрал удачный момент выдвинуть территориальные претензии к России

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  • 18.03.2023, 14:16
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Пионтковский: Китай выбрал удачный момент выдвинуть территориальные претензии к России

Кремль отчаянно нуждается в помощи.

Глава Китая Си Цзиньпин должен 20 – 22 марта приехать в Москву. И в Кремле на этот визит возлагают большие надежды.

Об этом «24 каналу» рассказал российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский. По его словам, в России считают, что Си Цзиньпин всех рассудит, предоставит все – чипы, интегральные схемы. Это последняя надежда Кремля.

Путин отчаянно нуждается в помощи

Пионтковский отметил, что Си Цзиньпин очень четко выдвинул свои условия.

«За несколько дней до своего визита в Москву он организовал публикацию министерством природных ресурсов Китая новых географических карт всего азиатского региона. На этих картах десятки российских населенных пунктов от Владивостока до Иркутска обозначены «исконными» китайскими названиями», – объяснил он.

По словам Пионтковского, такие названия эти населенные пункты имели в XIX веке до аннексии царским правительством большой части китайской территории.

«Си Цзиньпин выбрал удачный момент для этого, ведь Путин отчаянно нуждается в его помощи. Поэтому Москва даже не посмела что-либо возразить Китаю на столь очевидную претензию на российские территории. А не возразила, значит молчаливо признала», - отметил оппозиционер.

По его мнению, Си едет к своему северному вассалу, признающему власть своего сюзерена.

«Он попытается спасти Путина, чтобы вывести войну на почетную ничью», - считает Андрей Пионтковский.

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