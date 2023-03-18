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Телеграм-каналы: Лукашенко стал одержим новой идеей фикс

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  • 18.03.2023, 14:29
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Телеграм-каналы: Лукашенко стал одержим новой идеей фикс

В Беларуси запретят выдачу шенгенских виз?

Лукашенко стал одержим формированием блока КНР, РФ, Иран, Беларусь и другие. На всех совещаниях он постоянно говорит о разделении мира на два блока и активном участии его лично в этом процессе, сообщает телеграм-канал «Белорусская разведка».

Администрации Лукашенко получено срочно разработать и довести до идеологов по всей стране «новую идеологию».

В связи с этим срочно создана партия «Белая Русь». Ее задача полностью скопировать коммунистическую партию Китая и наладить самые близкие и самые дружеские отношения с китайскими коммунистами.

Совбез готовится провести штабные учения вдоль границы с ЕС и Украиной. В учениях будут задействованы органы госуправления, ГПК, КГБ, МВД, ВС, МЧС и ополчение на местах.

После «выговора» в сторону КГБ в стране объявлена контрразведывательная спецоперация. Преследуется две основные цели: выявление «агентуры иностранных государств» и поиск «спящих ячеек экстремистов». Операцию осуществляют Главное управление контрразведки КГБ, управление КГБ по защите конституционного строя и ГУБОП и К МВД.

Особое внимание уделяется белорусам со вторым гражданством, держателей видов на жительство в западных странах и обладателям Карты Поляка.

В КГБ неудовлетворены сохраняющимися возможностями белорусов получать визы в Шенген. Несмотря на принятые в прошлом меры, граждане РБ активно получают визы. Особенно отмечаются польские консульства. В КГБ разрабатывают оперативные меры реагирования по сокращению возможностей получения белорусами Шенгенских виз.

Все больше поступает разведпризнаков практической подготовки Совбезом сценариев создания вооруженных конфликтов на границе Беларуси с ЕС и Украиной. Источники сообщают, что совместно с Россией подготовлено четыре стратегических сценария. Все, что нам известно на сегодняшний момент: один или несколько из этих сценариев будут реализованы в период максимального обострения военной ситуации в Украине и будут использованы для срочной дальнейшей эскалации.

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