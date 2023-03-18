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Путин получил специфическую метку

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  • Эль Мюрид
  • 18.03.2023, 14:39
  • 2,250
Путин получил специфическую метку

Глава РФ уже не просто изгой, а кандидат на плаху.

Ордер МУС (а впоследствии и ордер специального трибунала по Украине) - это та самая «красная черта», которой российская власть набила уже оскомину.

Это маркер качественного изменения ситуации. Договариваться с Путиным уже никто не будет, он не просто изгой, как раньше, а теперь уже кандидат на плаху.

В то же самое время это аналог объявления Wanted на Диком Западе. Принесите нам его голову и получите свои доллары. Живым или мертвым, без разницы. Кто успеет - того и тапки. Вполне ясный сигнал российской знати. Причем сигнал двусмысленный - ю некст.

Новость дня - это, конечно, ордер на арест Путина, хотя уже завтра-послезавтра она перестанет быть не только новостью, но и чем-то значимым. Понятно, что в отношении глав государств этот ордер будет иметь значение только тогда, когда его приведут и поставят перед составом судей, но до этого еще нужно дожить, а глава государства - не тот человек, которого так просто выпускают на такой процесс.

Что характерно: все ранее обвиненные Международным уголовным судом диктаторы как один - люди, вцепившиеся во власть всеми крючьями, находящиеся на постах десятки лет. Некоторые из них начинали как вполне прогрессивные деятели, пытались проводить в жизнь идеи и национальные интересы, но очень быстро приходили к одному и тому же итогу - власть ради власти. И с каждым годом пребывания на посту власть становилась для них самоцелью, высшей ценностью, ради которой все предыдущие достижения пускались буквально прахом.

С такими людьми Западу легко и приятно работать, так как работать с рабом одного желания, зацикленном на своих проекциях - одно удовольствие. Даже умный человек, попадая в такую историю, перестает быть умным, а что говорить о тех, у кого ума не было изначально… И не стоит, кстати, путать ум и хитрость.

В общем, Путин ничем особенным из этого ряда не выбивается, пожалуй, даже в худшую сторону. Его сложно сравнивать с тем же Каддафи или же с Омаром Баширом - это люди, сделавшие себя сами. Никакого воровского фарта - тяжелый и очень рискованный труд, немалая смелость, готовность идти на смертельный риск. Чем наш геостратег не страдает совершенно.

Если ему повезет - то его успеют торжественно похоронить на родине. В окружении траурных соратников, которые сразу после похорон начнут рвать остатки и ошметки страны. Но может и не повезти - фарт штука такая. Придет не та карта - и привет.

Во всяком случае, всем прочим обвиняемым главам государств, в отношении которых был выписан ордер, просто так соскочить не удалось, хотя двух из них даже оправдали - но после разбирательства и процесса. Один сидит, один ждет отправки в Гаагу, остальные не дожили до приговора, а некоторые - и до самого суда. Так что сегодня в ранге президента Путин под ордером в единственном лице.

Репутационно это, конечно, просто ни в какие рамки и ворота. МУС - это на самом деле колониальный трибунал для совсем глухой мировой периферии. С цивилизованными людьми он дел не имеет - не его уровень. МУС - он для совсем отбросов цивилизации, которые сами поставили себя вне ее. Поэтому получить ордер от МУС - это практически как в «Джентльменах удачи»: «Дяденька, а вам не кажется, что ваше место…» Это уровень ниже нижайшего.

Попасть под трибунал по военным преступлениям по Украине - это куда как более солидно, чем под разбирательство в МУС. МУС - это просто ниже некуда. Это плевок на ботинок.

В определенном смысле это такая весьма специфическая метка. «Боцман, мне тут парни голубую метку вручили. Это лучше, чем черная? - Да, в общем, сынок, тоже ничего хорошего…»

Эль Мюрид, t.me

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