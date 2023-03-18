Белорус показал, как на самом деле выглядит зарплата «от тысячи рублей» 1 18.03.2023, 14:42

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Ловкость рук и никакого мошенничества?

Житель Могилева показал, как на самом деле выглядит зарплата от «1000 белорусских рублей», сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

«Приглашаем на работу в ООО «РольфТрэйд» (сеть магазинов «Перекресток»). Зарплата грузчика от 1000 белорусских рублей и выше. Никаких недостач в переучеты», — цитирует автор расчетного листка.

В итоге могилевчанин получил за месяц 492 белорусских рублей, и «скинулся» по 100 белорусских рублей на недостачу в магазине. При этом график грузчика это 2 через 2 по 11 часов. После перечисления аванса, мужчине остается получить в марте 104 белорусских рублей.

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