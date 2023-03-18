Украинские морпехи уничтожили российскую боевую машину «Ураган» 1 18.03.2023, 15:26

Вместе с ней были ликвидированы и 20 оккупантов.

Украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов на украинской земле. За прошедшие сутки подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины ликвидировали 20 захватчиков ВС РФ.

Также защитники испепелили российскую систему залпового огня БМ-27 «Ураган». Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

«Военные части и подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, в составе группировок продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 20 оккупантов и 1 система залпового огня», – отмечено в сообщении.

Также в ВМС добавили, что окончательные потери врага уточняются.

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