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Под Бахмутом украинские снайперы уничтожили два взвода россиян

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  • 18.03.2023, 16:08
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Под Бахмутом украинские снайперы уничтожили два взвода россиян

40 оккупантов были ликвидированы за одну ночь.

За одну ночь снайперы Центра специальных операции «А» Службы безопасности Украины уничтожили сорок российских окупантов и ранили еще четырнадцать. Фактически обезврежены два взвода.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил известный украинский волонтер Сергей Притула: «Часы их работы мы поместили в краткий дайджест».

Обнародованный видеосюжет состоит из десятков точных выстрелов, снятых через тепловизорные и прицелы ночного видения снайперских ружей. А в конце ролика собственно показан результат ночной «охоты»: «40 – 200, 14 – 300».

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