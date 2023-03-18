Под Бахмутом украинские снайперы уничтожили два взвода россиян 3 18.03.2023, 16:08

3,234

40 оккупантов были ликвидированы за одну ночь.

За одну ночь снайперы Центра специальных операции «А» Службы безопасности Украины уничтожили сорок российских окупантов и ранили еще четырнадцать. Фактически обезврежены два взвода.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил известный украинский волонтер Сергей Притула: «Часы их работы мы поместили в краткий дайджест».

Обнародованный видеосюжет состоит из десятков точных выстрелов, снятых через тепловизорные и прицелы ночного видения снайперских ружей. А в конце ролика собственно показан результат ночной «охоты»: «40 – 200, 14 – 300».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».