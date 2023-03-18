закрыть
18 марта 2023, суббота, 17:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ провели атаки на Запорожье

  • 18.03.2023, 16:36
  • 2,350
ВСУ провели атаки на Запорожье

Как изменилась линия фронта за последние сутки.

Украинские военные совершили несколько наступательных действий в Запорожской области. Войска РФ в дальнейшем пытаются перерезать поставки в Бахмут.

Об этом говорится в отчете  Института изучения войны (ISW).

В Луганской области войска РФ 17 марта нанесли ряд ударов по линии Купянск – Сватово – Кременная. Российский блогер заявил, что оккупанты оттеснили украинские войска под Гряниковкой, и ВСУ пришлось отойти на правый берег реки Оскол. Российские источники также утверждают, что войска РФ безуспешно атаковали украинские позиции близ Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной), Невского (18 км к северо-западу от Кременной), Ямполевки (17 км к западу от Кременной) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Российские источники также утверждали, что украинские силы провели наземную атаку возле Червонопоповки и продолжают накапливать силы для будущего контрнаступления.

Оккупанты продолжали наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях 17 марта. Российские блогеры утверждали, что боевики ЧВК «Вагнера» атаковали украинские позиции в районе Хромово (2 км к западу от Бахмута) и Богдановки (6 км к западу от Бахмута).

Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 17 марта, показывают, что российские войска добились незначительных успехов в северной части Бахмута. Госпогранслужба Украины сообщила, что ВСУ вступили в бой с боевиками «Вагнера» в промзоне в Бахмуте.

Российские блоггеры утверждали, что оккупанты вышли на шоссе Т0504 на юго-западной окраине Бахмута и перерезали украинскую линию снабжения. Эксперты ISW не наблюдали визуального подтверждения того, что войска РФ перекрыли трассу Т0504 на южной окраине Бахмута.

По данным росСМИ, оккупанты захватили Красногоровку (8 км к северу от Авдеевки), хотя визуального подтверждения этих утверждений ISW до сих пор не наблюдало. Российский блогер заявил, что российские силы вряд ли будут быстро продвигаться к северу от Авдеевки после заявленного захвата Красногоровки и что преждевременно говорить о возможности окружения оккупантами украинских сил в Авдеевке.

Российский блогер заявил, что ВСУ провели небольшие атаки в районе Пологов и Орехова Запорожской области. Сообщается, что что украинские атаки были успешными, так как российские мины не смогли остановить украинскую технику.

Также российские источники утверждали, что оккупанты якобы отразили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы форсировать реку Днепр в Херсонской области.

Также 17 марта официальный представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские войска в оккупированном Крыму готовятся к оборонительной операции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат Іосіф Сярэдзіч
Запад определился
Запад определился Андрей Пионтковский
Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин