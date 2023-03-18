Великое автостояние на Буге 5 18.03.2023, 17:40

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Репортаж с белоруско-польской границы.

Сегодняшняя ситуация на белоруско-польской границе возвращает в далекие 90-е. Простоять всего лишь 6-8 часов в очереди теперь большая удача. Многим на погранпереходе «Брест» приходится ночевать в авто. О том, что существуют некий усредненный стандарт, 15-20 минут на одну машину, все давно позабыли, пишет корреспондент портала b-g.by.

Тяготит уже не сама процедура досмотра и проверки документов – она как раз занимает немного времени. Но долгое и нудное ожидание изматывает, пожалуй, не меньше, чем день езды по ухабистой дороге. А главное – невозможно спрогнозировать, сколько времени, хотя бы примерно, может занять прохождение границы.

«В очереди то 50 машин, то 250. Выбрать время уже не получится. От водителей не зависит ровным счетом ничего. Ты можешь оказаться по ту сторону кордона за 4 часа, а можешь простоять 24. У меня случалось и то, и другое», – говорит брестчанин Федор. Он часто выезжает в Польшу по делам через единственный оставшийся пункт пропуска, который брестчане по привычке называют «Варшавский мост».

Еще один наш земляк Сергей до 2022 года пересекал границу на собственном авто минимум дважды в месяц. Сейчас решил «пересесть» на автобус – мол, так быстрее. Но и рейсовый автобус из Бреста до Тересполя – это около 3 км(!) – может ехать 6 часов. Нетрудно посчитать – средняя скорость – полкилометра в час. Понятное дело, что 99% времени «в пути» транспортное средство практически никуда не движется.

Мы поинтересовались у наших собеседников, как они проводят время в этом «зале ожидания» на колесах.

«Беру интересную книгу с собой. Иногда это помогает отвлечься. Или фильмы смотрю на смартфоне. Как правило, старюсь захватить второй аккумулятор. Если очень долго приходится стоять, кроссворды начинаю разгадывать. А что делать?.. Но все равно время тянется очень медленно. Часто просто думаешь, какой же м*дак придумал эту чертову границу», – сокрушается Федор.

Брестчанка Ирина поделилась своими впечатлениями о большом приграничном стоянии: «До 2020 года мы часто ездили в гости к родственникам и друзьям в приграничье. Потом началась пандемия. А теперь… вот это все (женщина разводит руками). Мы стояли в очереди с легковыми автомобилями, потому что у нас был не рейсовый автобус. Рейсовые пропускали. Границу мы прошли очень быстро: полчаса – на белоруской, примерно столько же на польской. Но между пунктами стояли около 7 часов. Зато столько новых знакомств у меня появилось за это время! Так что во всем при желании можно найти плюс».

Еще одна из наших собеседниц вспомнила, как ее родители ездили в Польшу в начале 90-ых. Тогда приграничной коммерцией занимались, по ее словам, половина Бреста. Поэтому очередь к погранпереходу «Варшавский мост» заканчивалось в районе электромеханического завода (угол Московской и Пионерской).

«У меня сейчас складывается такое ощущение дежавю, – говорит брестчанка. – Хотя мама тогда рассказывала: почти все в ее окружении были уверены, что железный занавес больше не вернется, что пройдет совсем немного времени, и все границы между Беларусью и нашими соседями исчезнут, что мы будем доезжать в Тересполь быстрее, чем из Киевки на Восток. И только отец мой покойный, работавший в советское время руководителем одного из предприятий, в этом сильно сомневался. Видимо, он оказался прав».

Грузовики стоят сутками

По информации ГПК, коридор Брест-Тирасполь остается наиболее загруженным на пути в ЕС для легковушек и автобусов. А самый загруженный маршрут для грузовиков проходит через пункт пропуска «Козловичи-Кукурыки».

К слову, количество фур, ожидающих очереди в польском направлении, здесь впервые перевалило за 1500. 15 марта хвост очереди находился в районе деревни Шебрин на развилке М1 и автодороги, ведущей в сторону Бреста. А это более 15 километров.

В основном, стоят тягачи и прицепы из стран ЕС, а также из Беларуси, Грузии, Казахстана. Некоторые водители, которые регулярно ездят по этому маршруту, говорят, что с каждым разом время ожидания на границе удлиняется. Сейчас они готовы к тому, что стоять, возможно, придется не менее 5 суток.

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