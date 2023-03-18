Моль, возомнившая себя орлом 2 Телеграм-канал «Вольнодумец»

18.03.2023, 17:58

4,718

Осталось дождаться, когда снесут того, кто во всем виноват.

Оккупанты, дислоцирующиеся по линии фронта от Сватово и ниже Кременной, жалуются на отсутствие на позициях командиров. Говорят, что «мы тут сами по себе! Командиры приходят только для того, чтобы наорать, наложить дисциплинарные взыскания и скомандовать «вперед!»

Военнослужащие РФ жалуются на запрет пользоваться мобильными телефонами и российскими сим-картами. Считают, что данный запрет возник в связи с увеличением количества точных попаданий ВСУ по расположениям российских войск. Они уверены, что ВСУ определяют места расположения российских военных по координатам их мобильных устройств.

Российские солдаты также возмущаются тем, что в СМИ пишут об активном применении российской авиации. Но солдаты жалуются, что на своем участке за все время не видели ни одного самолета. Кроме того, солдаты жалуются на то, что их заставляют сооружать новые оборонные рубежи и фортификационные сооружения. «А зачем это, если нас готовят к наступлению?»

Россияне жалуются на большие потери среди личного состава. При этом командование считает, что в основной массе погибшие и раненые – это не мобилизованные, а контрактники российской армии. То есть, выбивается профессионально подготовленная часть армии.

В то же время, российские командиры жалуются, что «с мобилизованными совсем не удается продвигаться. Они и не подготовленные, и не мотивированные, и в большинстве своем трусы». Считают, что мобилизованных никто не обучал, из-за чего большие потери и в профессиональном плане российская армия очень уступает ВСУ.

Считают, что «продавливать украинские позиции получается только «вагнеровцам», которые хоть и несут большие потери, но зато выполняют поставленные задачи». Но тут же российские командиры жалуются на наемников ЧВК «Вагнер», которые «ходят по позициям и вербуют российских солдат к себе, обещая лучше довольствие и обеспечение». Это что-то новое?

В разговорах между собой российские военнослужащие признают, что украинские военные являются более подготовленными и лучше обмундированными. «А мы -россияне- постоянно жалуемся то на отсутствие БК, то вооружения и техники, то продовольствия и медикаментов». Многие открыто возлагают надежду на военную помощь Китая, который по словам российских командиров, обещает помочь беспилотниками, дронами, гаубицами и другими вооружениями.

К общей тенденции, которая наблюдается сейчас в подразделениях российской армии на Донбассе можно отнести: общую апатию, безразличие, нежелание служить и неверие в правильность действий руководства. «Зачем это нам надо?»,- наиболее часто задаваемый вопрос солдат. Осталось дождаться, когда снесут того, кто во всем виноват!

Телеграм-канал «Вольнодумец»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».