ВСУ высокоточным снарядом уничтожили российский «Град» 1 18.03.2023, 18:27

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Видеофакт.

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины имени гетмана Даниила Апостола уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» российских оккупантов в одной из лесополос на Запорожском направлении.

Об этом на собственной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил народный депутат и волонтер Юрий Мисягин, обнародовав соответствующее видео, снятое беспилотным летательным аппаратом.

Воїни 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ на Запорізькому напрямку виявили та знищили російську РСЗВ БМ-21 «ГРАД»https://t.co/IR99NFycK3 pic.twitter.com/QcKITdEDXM — Юрiй Мисягiн (@2uwmp) March 18, 2023

Оператор БПЛА нашел «жирную» цель, установил ее точные геодезические координаты, передал их артиллеристам и зафиксировал результат — прямое попадание из первого выстрела и последующее горение «Града».

Очевидно, что такая фантастическая точность возможна исключительно благодаря использованию высокоточных боеприпасов. В данном случае это, скорее всего, был американский 155-миллиметровый самонаводящийся снаряд .

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