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ВСУ высокоточным снарядом уничтожили российский «Град»

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  • 18.03.2023, 18:27
  • 1,156
ВСУ высокоточным снарядом уничтожили российский «Град»

Видеофакт.

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины имени гетмана Даниила Апостола уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» российских оккупантов в одной из лесополос на Запорожском направлении.

Об этом на собственной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил народный депутат и волонтер Юрий Мисягин, обнародовав соответствующее видео, снятое беспилотным летательным аппаратом.

Оператор БПЛА нашел «жирную» цель, установил ее точные геодезические координаты, передал их артиллеристам и зафиксировал результат — прямое попадание из первого выстрела и последующее горение «Града».

Очевидно, что такая фантастическая точность возможна исключительно благодаря использованию высокоточных боеприпасов. В данном случае это, скорее всего, был американский 155-миллиметровый самонаводящийся снаряд .

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