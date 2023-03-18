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Врачи составили топ-10 продуктов, продлевающих молодость

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  • 18.03.2023, 21:54
Врачи составили топ-10 продуктов, продлевающих молодость

Каждый из них по-своему защищает от возрастных изменений.

Турецкие диетологи составили список из 10 продуктов, которые помогут продлить молодость.

Как сообщает medicina.ua со ссылкой на издание Milliyet, одним из главных продуктов в этом перечне названы грецкие грехи. Содержащиеся в них кислоты омега-3 регулируют уровень холестерина и снижают риск развития болезней сердца. Упoтребление в пищу этих oрехов стимулирует работу головного мозга.

Высoкий урoвень омeга-3 содержится и в лососе, что тоже способствует сохранению сердечного ритма и помогает сохранять ясность ума.

Положительное влияние на здоровье кожи и сердца оказывает оливковое масло. Также оно помогает контролировать уровень сахара в крови.

А содержащиеся в чернике антиоксиданты защищают от возрастных изменений.

Диетологи включили в список и шпинат, который может положительно влиять на зрение и здоровье костей, а большое количество витаминов защищает кожу от солнечного ультрафиолета.

Подобными свойствами обладает и зеленый чай, который также предупреждает возникновение проблем с сердцем и сахарного диабета второго типа.

Специалисты указали также на пользу томатов. Входящий в их состав ликопин тоже благотворно влияет на кожу и защищает от сердечных заболеваний и рака.

Диетологи также рекомендовали включить в рацион красный сладкий перец, содержащий витамин С и мощные антиоксиданты.

От рисков развития рака и повреждений клеток могут защитить брокколи, способствующие также поддержанию работы мозга.

Еще одним продуктом, способствующим продлению молодости, диетологи назвали горький шоколад. В его составе есть флаванолы, которые делают молодыми и эластичными кровеносные сосуды, а также снижают артериальное давление, риск развития сахарного диабета второго типа, заболеваний почек и деменции.

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