«Был в этом какой-то шарм загадочной гениальности» 3 18.03.2023, 22:33

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Как белоруска бросила работу в шведском стартапе и начала учиться йоге.

Катерина Федюк — после 5 лет в IT отправилась в путешествие по миру, внутреннему. Необычную и захватывающую историю девушки публикует портал devby.io.

Я попала в IT вопреки желанию — в 11 классе мне казалось, что, закончив БГУИР, я буду навсегда обеспечена хорошей зарплатой и жизнью. Всё шло хорошо: я стала тим-лидом в шведском стартапе, но этим летом я решила бросить свою старую жизнь — и уехала в Индию, углублять свои знания о йоге.

«Хотелось принадлежать к элитарной касте»

В IT я попала благодаря (или вопреки) университету. Я хорошо сдала ЦТ —на 331 балл — и могла поступить практически в любое место. В 17 лет я не имела глубокого понимания, чем одна специальность отличается от другой. Пошла туда, куда шли ребята с самыми высокими результатами — БГУИР. Квалификацию выбрала по названию: инженер-программист-экономист. 3 в 1, как растворимый кофе.

Я не совсем понимала тогда, что происходит в IT и кем я стану, когда вырасту. Но айтишная специальность давала гарантию, что хорошей работой и зарплатой я буду обеспечена и в жизни не пропаду.

Рефлексируя сейчас над моим выбором тогда, я вижу в нем много эго: мне хотелось доказать, что я достойна принадлежать к элитной касте общества.

Был в этом какой-то шарм загадочной гениальности, остроты ума, к которому мне хотелось быть причастной. Передо мной был еще долгий процесс исследования и понимания себя. Который до сих пор продолжается.

«Выбрала маленький стартап, а не Nokia»

На третьем курсе универа я прошла курсы и попала в лабораторию EPAM на направление «автоматизация тестирования». Мне оставалось только пройти пару собеседований и получить первую желанную работу. Но в процессе я осознала, что душа ну вот совсем не лежит ни к тестированию, ни к программированию.

На пятом курсе я нашла себя на своей первой работе Technical Support specialist в белорусской компании GP Solutions. И тогда это был выбор по отклику души: мне понравилась компания, команда и моя работа. Я пробыла там почти 2 года, пока не уехала учиться в магистратуру в Польшу.

Во Вроцлаве после нескольких месяцев собеседований в международных корпорациях (кто знает, тот поймет — обычно эти процессы длятся по 3-4 месяца), я получила предложение в Nokia на должность Project Manager — туда меня вели амбиции.

Я уже почти подписывала документы в Nokia, но судьба решила вмешаться, и мне позвонил COO другой компании, который только увидел мое резюме. Спустя два дня я подписала с ними контракт на позицию Customer Success Agent.

С первой секунды, когда я пришла к ребятам в офис, почувствовала свежий и расслабленный вайб. В воздухе гудело «мы строим, что-то совершенно инновационное, и ты нам нужна, чтобы выстроить процессы работы с клиентами и собрать Customer Success Team».

«Рост был головокружительный»

Компания, в которой я работала, занималась созданием продуктов для разных онлайн-магазинов в Скандинавии: от самой крупной сети аптек Apoteket AB, шведского oz.by — Adlibris, бренды одежды — NAKD, H&M. Я начала как Customer Success Agent, а за 3 года сформировала целый департамент Customer Success и собрала команду из 11 человек в Польше и Швеции, координация которой была полностью онлайн.

Я выстроила процессы поддержки и онбординга клиентов, менторила своих коллег по команде, формулировала стратегию работы для нашего департамента, следила за основными показателями, провела огромное количество собеседований. Была частью Management team, куда кроме меня входили все C-level people: CEO, CTO, CFO, COO, CCO и я.

Я собрала крутую и самую дружную команду в компании (и это я не делаю себе скромный комплимент, а говорю как факт, — да!). Лидерство мне давалось натурально, я слушала и приоритизировала ментальное здоровье и рост своих ребят.

У нас была особенная атмосфера в команде: каждый мог свободно и честно поделиться как себя чувствует. Не было никаких игр, политики, соперничества. Каждую пятницу мы встречались, чтобы подытожить неделю. Почти всегда эти встречи заканчивались выражением благодарности друг другу, и часто слезами.

«Цель йоги — это сама йога и отход от старых паттернов»

Йога появилась в моей жизни в 2015 году. Когда я вышла в первый раз с занятия, то поняла — моё. И после переезда во Вроцлав сразу же нашла йога-студию.

Школа, в которую я попала, практиковала йогу по методике Айенгара, где фокус на чёткости исполнения асан. Четко объясняется, как должны быть расположены внутренняя и внешняя часть стопы, в каком направлении должна расширяться кожа на разных частях тела, какая мышца должна быть активирована в той или иной асане, а какая часть тела наоборот должна быть пассивной.

Айенгар разработал целый мануал по тому, какие асаны выполнять, если у человека астма, артрит, проблема с желудком, глазами, кишечником, какие позиции выполнять (и какие нельзя выполнять) девушкам во время менструации, беременности, менопаузы.

Поэтому практику йоги мы начинаем с практики асан — работы с физическим уровнем тела, который дает доступ к более глубинным уровням (физиологическому и интеллектуальному) и так же подготавливает нас к работе с дыханием и медитации.

Успех в йоге это не тот успех, о котором нам говорит инстаграм или так называемая западная культура йоги: уметь стоять на голове, делать какие-то замудреные скрутки со своим телом, гнуться и тянуться в разные стороны.

Для меня цель йоги — это сама йога и отход от старых паттернов моих реакций и поведения, которые пришли из прошлого опыта. Йога — это наука, которую можно познать только опытным путем.

«Больше не хочу так. А как хочу, еще не знаю»

Но вернёмся к моему пути. Долго моя энергия уходила на подавление внутреннего негодования и выгорания. Отношения с работой я выстроила как неразрывный брак и всё время думала о ней (даже во сне!). Мозг и нервная система никогда не отдыхали.

В моменты занятия йогой я как-то перезаряжалась, но потом возвращалась в эту круговерть. Ясно понимала, что эмоционально и ментально очень измотана. Но были ниточки, которые я долго не могла оборвать, и держалась за работу: амбиции переехать в Стокгольм, купить квартиру, продолжать расти в этой индустрии.

Я была в отпуске в Беларуси летом 2022, в Минске у меня случилась очень глубокая сессия с терапевтом. И вот после нее и поняла, что все, дальше так не могу. С этим решением я и вернулась к своей команде. Многие были удивлены, но те, кто меня уже давно знали, тоже замечали этот шлейф меланхолии в моих высказываниях и потухший огонь в глазах.

Пока у меня заканчивался notice period в предыдущей компании, мне предложили работу в PandaDoc. Был такой момент сомнения: не стоит совсем уходить, может, просто сменить компанию.

Я впервые остро столкнулась со огромным страхом остаться без денег, без еды, без крова — такие сценарии рисовал мой мозг. Но, чтобы победить страх, нужно в него пойти, прыгнуть в него с широко раскрытыми глазами. Это как маленькая смерть.

Я не знала, куда я ухожу и где буду, у меня не было никакого плана. Но я знала, что больше не хочу так. А как хочу, еще не знаю.

На тот момент я понимала, что больше всего люблю практиковать йогу, и было интересно попробовать более углубленно посмотреть в эту сторону.

К тому моменту я уже давала несколько занятий по йога-асанам и медитации, в основном для друзей и коллег по работе, но не предполагала быть преподавателем. И сейчас тоже не знаю, буду ли. Пока в стадии эксперимента, и верю, что если этому суждено быть и ученики придут, значит так и надо.

«Главный мой прорыв — родители постепенно пришли к принятию моего выбора»

Я получила очень много поддержки от друзей, знакомых, коллег с работы. Правда, было так удивительно наблюдать за реакциями людей, когда я объявляла о своем новом этапе в жизни. Я видела искрящиеся глаза и фраза «Как круто! Ты такая смелая, молодец!» всегда звучала в ответ.

С родителями мы проходили несколько этапов принятия неизбежного, все как объясняют психологи. Оттягивала разговор с ними до последнего, потому что предугадывала реакцию.

Сразу было жуткое отрицание, отчаяние. Обнажились страхи, которые возможно родители моих родителей проецировали на них, и сейчас они отзываются через поколения.

Главный мой прорыв — родители постепенно пришли к принятию моего выбора. Это был как будто завершающий шаг в нашей сепарации. Наши отношения значительно укрепились. Я знаю, что они думают обо мне. Но эти мысли плывут в спокойном течении, а не в тревожности.

«Я не знаю, где буду через 3 месяца»

К концу сентября я выстроила себе небольшой первоначальный план путешествия: уехать из Польши, поехать на 10 дневный ретрит по Випасане, в Грузию на месяц, в Стамбул на неделю и остановиться в Индии, скорее всего надолго. Здесь у меня такое паломничество по учителям йоги Айенгара, куда я бы не ехала я еду за знаниями в этом направлении.

Буду банальной и скажу, что Индия — это совсем другой мир! Поездка туда тоже была одним из моих страхов: грязь, кишечные болезни, бедность, очень мне было страшно. Но я просто приняла это и пошла навстречу страху и неизвестности. Я путешествую одна, но везде куда я приезжаю, у меня уже есть знакомые, ребята, с которыми мы были на курсе по йоге.

Индия это калейдоскоп людей, красок, запахов, видов. В ней и красота, и уродство, и комичность и блаженство, и духовность. Здесь на обочинах улицы можно набить тату (буквально на бордюре), купить чай в элитном чайном бутике, съесть вкуснейший обед на банановом листе, найти классные магазинчики с одеждой от локальных эко-дизайнеров, отмахиваться от стаи детей набежавших на тебя и пытающихся продать клубнику, прокатиться на рикше, согласиться (или не согласиться) сделать 100 и 1 селфи с местными, потому что белая девушка блондинка это все еще экзотика для многих местных.

Мозг часто пытается путешествовать в будущее и все там проконтролировать: «после Индии вернутся в Европу, может какую работу поискать. Но где и зачем?..». А потом думаю: «А может поехать в Грецию, там вроде симпатично».

Я наблюдаю за мыслями, за ощущениями в теле, когда поднимаются разные беспокойные мысли и дальше — делаю что-то или не делаю.

Страхи и старые паттерни отступают не в один день. Я позволяю себе быть, пробовать новое, делать ошибки в планах, в путешествии, и собирать все это в свою копилочку опытов.

Я не знаю, где я буду через 3 месяца, не то, что через 5 лет. Мы живем в такую эпоху разрушения старых ценностей и канонов и полного переинженерирования общества, что трудно представить что будет с миром через 5 лет.

Когда вокруг хаос — нужно подстроиться, стать его частью, двигаться так, как он. Я загадываю внутреннее состояние, не статус, позицию или место, где бы я хотела быть. Я ищу тотальное равновесие ума, расширение, чувство вкуса жизни на кончиках пальцев.

«Каждый день мы делаем выбор между страхами и собой»

Я хочу чтобы моя работа была продолжением меня, хочу быть правдивой с собой во всех аспектах жизни. Я бы попробовала с преподаванием йоги, и буду рада, если она будет приносить достаточный доход для жизни.

В IT всегда могу вернуться, на какой-нибудь парт-тайм. Думаю над своими проектами, не связанными с IT и йогой. Сейчас же живу на свои накопления. Даю себе право помечтать. Осознаю, что в течение долгого времени держала себя в рамках, и отрезала своим перфекционизмом сама себе крылышки.

Правил нет, можно делать, пробовать, создавать, а можно страдать и жаловаться. Каждый день мы делаем выбор между этими страхами и собой. Такой майндсет я сейчас практикую.

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