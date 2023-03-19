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Экс-генпрокурор Украины раскрыл рецепт победы в войне

  • 19.03.2023, 2:45
Экс-генпрокурор Украины раскрыл рецепт победы в войне

Преимущество может дать связка двух видов техники.

Украина страдает дефицитом боеприпасов и беспилотников на фронте, однако именно они играют главную роль в победе против российских захватчиков. Об этом экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший на восточном направлении в рядах ВСУ, рассказал в интервью «Главкому».

Луценко объяснил, что современная война – это война именно артиллерии и беспилотников. Танки, например, в нашей войне пока не имели никакого значения – они используются обеими сторонами в качестве мобильной артиллерии.

«Авиация также не представляет собой какого-то решающего фактора, при всем уважении к тем, кто там служит. Пехота – наиболее героическая часть вооруженных сил, но она, в основном, зависит от деятельности артиллерии, а последняя – от деятельности дронов. Это – главный месседж этой войны: кто имеет лучшие дроны и более точную арту, тот будет иметь преимущество», – утверждает экс-генпрокурор.

На малых дистанциях украинские военные имеют численное и технологическое преимущество и в разведчиках, и в ударниках. Дроны должны быть налицо обычные и ночные, которые будут давать объективную информацию с точными координатами для армии.

Юрий Луценко отметил, что после поступления высокоточной западной артиллерии эта связка с артиллерией стала еще более эффективной.

«У меня было счастье – наводить Himars на дом, где спрятались 20 российских спецназовцев в Соледаре. Это приятная работа. Но без современных дронов эти спецназовцы были бы живы», – рассказал Луценко.

Еще более показательны результаты дронов-бомберов, которые способны нести десятки килограммов взрывчатки. Луценко рассказал о подразделении, которое 4 января уничтожило 20 единиц бронетехники на ночной стоянке. Но на каждый винт есть своя гайка. Поэтому нужно не только развивать отечественные БПЛА, но и работать над их защитой, потому что российские средства радиоэлектронной борьбы становятся все более эффективными.

«Это уже не те банальные здоровенные глушилки, которые мы давно научились вычислять и облетать, а приборы, размером не более «старлинка», которые расставляются в окопах и делают большую радиостену. Это – большой вызов для пилотов. Конечно, мы научились их обходить, но это очень усложняет работу и приводит к потере дронов», – утверждает экс-генпрокурор.

Реакцией ВСУ на это усиление является переход на другие типы дронов с другими частотами. Отдельный вид – дроны-камикадзе, у которых бурное развитие в Украине. Это FPV-дроны, на которых когда-то проводились спортивные соревнования. Если к ним прикрепить заряд на 1-3 кг – соревнование становится ярче. Тем более что специалисты после тренировок могут влетать ими прямо в окно либо в дверь блиндажа, либо в состав боеприпасов. И все это за 350-450 долларов. Запустить такой дрон-камикадзе по группе орков из 20 человек – именно то, добавил Юрий Луценко.

Специалисты по аэроразведке говорят, что такими машинками очень быстро можно научить управлять геймерами. Луценко соглашается.

«Одно дело – закончить курсы, другое – приехать в зону боевых действий. Чтобы вы понимали, наши БПЛА летают без спутников, чему на уроках не учат. Плюс, куча других технических нюансов – что делать, когда чувствуешь РЭБ (радиоэлектронную борьбу) и т.д. Но дронами-камикадзе действительно могут управлять геймеры, которых в нашем подразделении несколько. Они – чемпионы по этому делу», – добавил Луценко.

Поэтому Юрий Луценко призывает к общей мобилизации тыла и фронта, ведь многие предприятия сейчас просто не работают в том объеме, как это нужно для военных на фронте.

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