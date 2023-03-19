Пионтковский: Россия будет ликвидирована, а комиссию возглавит друг Путина 2 19.03.2023, 13:54

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Аннексия территорий пройдет под гробовое молчание Кремля.

В пятницу, 17 марта, произошло громкое для политического мира событие. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Теперь Путин может быть арестован на территории более чем 100 стран, ратифицировавших Римский статут. Однако Путин - не единственный преступник этой войны. Каким будет суд над военными преступниками, где его нужно провести и чего ждать от предстоящего визита лидера Китая Си Цзиньпина в РФ - рассказал в эфире программы «Руно. Война» на «Апостроф TV» политолог и публицист Андрей Пионтковский.

- На днях была годовщина одной из самых больших трагедий этой войны. 16 марта 2022 года оккупанты сбросили две сверхмощные бомбы на здание Мариупольского драмтеатра. Там пытались спастись люди со всего города, была огромная надпись «Дети». Эти моральные уроды даже не до конца достали тела, а потом приехали эти Бабкины, и стоя на бетоне, которым залили эти трупы, они рассказывали, как поднимают дух и помогают городу. Мы с вами неоднократно говорили, что один из судов должен состояться как раз в Мариуполе.

- Я имел ввиду как раз не один суд, а основной. Цивилизованный мир определился с процедурами. Международный уголовный суд в Гааге уже вынес первые обвинительные заключения, но этих преступников сотни. Но дело в том, что уголовный суд в Гааге не может рассматривать такое преступление как агрессия против независимого государства. Так же, как это было в 45 году в Нюрнберге, будет создан специальный трибунал. Об этом договорились министры юстиции стран Большой семерки.

Давайте не будем забывать, что на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис и в своем выступлении в Варшаве президент США Байден официально выдвинули обвинения к российскому руководству в систематическом совершении преступлений против человечности.

Как раз этот суд над главными военными преступниками - Путиным и его Риббентропом, а я бы туда и пропагандистов посадил наиболее омерзительных – должен состояться в здании Мариупольского драмтеатра, который, как мы знаем, итальянские архитекторы вызвались восстановить. Я думаю, что после нашей победы весной-летом 2023 года этот процесс пойдет. Может, мы еще увидим этих людей на скамье подсудимых в 2023 году.

- Контрнаступление ожидается. Все готовится к этому?

- Об этом только и говорят кремлевские пропагандисты. Интересно, когда они хотят поднять дух своего глубинного народа, они не рассказывают им, что они через пять дней возьмут Киев или даже Бахмут. Сейчас каждый день показывают этого дегенерата-уголовника Аксенова, он рассказывает, какие замечательные и неприступные фортификационные сооружения построены в Крыму, «враг не пройдет».

Основная их тема – и видимо, большие бабки там распиливаются – это строительство оборонительных сооружений. То есть характер войны определился уже настолько, что даже российская пропаганда может говорить о подготовке оборонительной операции. Это очень важно.

- А Запад тогда к чему готовится?

- Запад готовил эту операцию. В январе-феврале в немецком городе Висбадене проходили «штабные игры» американских и украинских военачальников. На заключительном этапе присоединились и первые лица – начальник Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и Валерий Залужный. Они разрабатывали план наступательной операции. Это совместная операция. Хотелось бы украинской стороне большего объема вооружений и несколько другой номенклатуры. Но то, что уже дано, этого уже достаточно для победы.

Уже пошли самолеты МиГ-29 из Польши. Об этом говорили полгода, но эта задержка была не случайна. Эти самолеты оборудовались новыми средствами, радарами и вооружением – возможностью носить крылатые ракеты как американские, так и британские. Особенно интересны тут британские ракеты.

Британия – наш самый последовательный сторонник, она всегда выступает лидером в поддержке Украины. Британский премьер Риши Сунак заявил, что «мы первые дали танки, мы первые дадим и ракеты, мы первые дадим и самолеты». Пока идут МиГ-29, хорошо известно, что и в Польше, и в Великобритании, и в Соединенных Штатах тренируются на американских самолетах F-16, а в Англии – на британских Typhoon.

Думаю, что во время этих «штабных игр» так примерно и предполагалось. В начале операции роль фронтовой авиации будут играть эти самолеты МиГ-29, но а в ходе развернутой операции, возможно, подоспеют к этому времени и украинские пилоты на замечательных F-16. Так что все готово к решающей операции.

- Какую роль в этой операции сыграла история с беспилотником?

- Любая выходка Путина по отношению к Западу укрепляет позицию наших друзей на Западе. Мы же видим все эти дискуссии, которые идут и в США, но каждая новая партия вооружения преодолевается через сопротивление проПутинского лагеря. Чем более хамски он ведет себя по отношению к Западу, тем больше Запад будет поставлять оружия. Это беспроигрышная игра для нас.

- Поговорим о визите Си в Москву. Мне кажется со стороны, что это для нас плохо. Может, я неправильно это воспринимаю.

- Мне кажется, что в украинских медиа как-то слишком болезненно воспринимается визит Си и придается ему слишком большое значение. Кто такой Си? Не первый и не последний иностранный лидер, который приедет к нам с абсолютно неприемлемыми предложениями. Ну, 16 июня приезжал не один Си, а три лидера европейских стран, не менее уважаемых, чем КНР – Франции, Италии и Германии. Они приезжали с итальянским планом, мы помним, куда их послали. И согласитесь, что резко усилилась за последние полгода поддержка со стороны Германии, Франции и Италии. И товарища Си нужно очень вежливо, соблюдая все протокольные процедуры общения с китайским императором, послать по тому же адресу. Я не понимаю, в чем ажиотаж.

Во-первых, я хочу сказать, что все эти протокольные вопросы очень важны. Посмотрите, какой нам навязывают сейчас сценарий: что товарищ Си приедет сейчас к этому северному варвару, своему вассалу и оттуда проведет по телефону или через интернет конференцию с Зеленским. Нельзя допустить такого протокольного промаха. Надо на дипломатическом уровне объяснить товарищу Си, что если уж он вызвался быть посредником между военным преступником и государством-жертвой агрессии, по крайней мере, пусть он одинаково вежливо поведет себя с обеими сторонами. Если он едет в Москву, то после этого – добро пожаловать в Киев. Мы его, кстати, приведем, как и Макрона, и Шольца в Бучу, в Ирпень и познакомим с «подвигами» его союзников.

- Они воспринимают россиян как варваров и их действия в Украине оправдывают это название. В этом случае он очень адекватно их оценивает, но ради чего-то же он туда едет?

- Ради своих великих китайских интересов. Он едет спасти товарища Пу. Я еще лет 10-15 назад называл его председателем ликвидационной комиссии России. Он же проводит сдачу всех экономических и политических интересов России на Дальнем Востоке Китаю. Это зоны, в которых уже и бизнес, и технологии, и рабочая сила – это Китай. Выкачиваются ресурсы, их перевозят через китайскую границу на перерабатывающие предприятия.

Кроме того, самое главное, посмотрите, как Си относится к этим северным варваром. Он собирается ехать в Москву, для них это большая честь – сам китайский император к ним приезжает. Предварительную работу он уже провел. Есть у них такое Министерство природных ресурсов, которое, в частности, отвечает за картографию официальную. Оно как раз выпустило новые карты Китая и его соседей. Так вот, на этих картах десятки русских городов и населенных пунктов от Владивостока до Иркутска названы исконными китайскими именами.

- Начал собирать исторические китайские земли назад? Такой задел на будущее.

- Да. Если Пу собирает, почему бы Си не собрать? Это пока скромный шаг. Это те китайские территории, которые были отторгнуты по двум несправедливым договорам в XIX веке, когда империалисты растаскивали Китай. Россия там в первых рядах была. Это колоссальное оскорбление, нанесенное Москве. Оно не случайно сделано именно в эти дни, когда российские власти отчаянно зависят от Пекина: надеются на приезд, на его политическую поддержку. В своем безумии, может, они надеются и на оружие, которое Китай будет поставлять.

До этого не дойдет ни в коем случае. Это Китаю американцы не позволят, об этом они каждый день говорят. Китай не может рисковать разрушением своей экономики. Американцы пойдут на очень резкие разрывы, которые будут болезненны для них самих, но китайскую экономику это просто разрушит.

Они понимают прекрасно, что в этой атмосфере в Москве никто не пикнет. После того, как пол Сибири названы китайскими именами – где Мария Захарова, великая русская патриотка, она бухает с тех пор и не могла выйти? Даже по телеграм-каналам молчание. А молчание – это знак согласия, значит уже половина дела сделана. Москва промолчала, значит она наполовину признала, что эта территория аннексирована.

В такую ситуацию он едет. Он понимает, что Путин проиграл войну, ему надо как-то навязать Украине условия мягкого поражения Путина, чтобы он мог продать своему населению такую почетную ничью и тем самым удержаться у власти. Самое главное китайцам – чтобы их агент Путин удержался у власти. Если Украина достигнет той победы, которая нас ждет в весеннем наступлении, выйдя на границы 1991 года, политическая карьера Путина будет закончена. Китайцы понимают, что кто бы не пришел к власти – вряд ли придут какие-то европейски ориентированные либеральные части общества, скорее, какие-то националистические и левые – все они будут обвинять Путина в сдаче национальных интересов Китаю. Они потеряют своего ценнейшего агента, им надо его сохранить у власти. С этим примерно Си и придет к Зеленскому, если он приедет в Киев.

- Мы с вами как-то говорили, что Си прилетит на голубом вертолете и заберет Путина куда-то.

- Это он обязательно сделает, но после того, как украинские войска войдут в Севастополь и проведут там парад победы. После этого он прилетит на своем голубом вертолете. Он реалист, ему наплевать на Путина, на Россию, на Украину, на кого угодно. Поэтому Китаю надо попытаться спасти Пу, для этого нужно мягкое поражение, а нам нужно жесткое поражение. В конце-концов все будет решаться на поле боя. Удастся нам весеннее наступление, и ни о каких мягких поражениях не будет и речи.

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