Чего хочет Китай 1 Владимир Горбач

19.03.2023, 15:40

Есть вероятный алгоритм действий Пекина.

Я, если честно, не вижу оснований надеяться, что Си заставит Путина свернуть войну. Особенно после безнаказанного уничтожения американского беспилотника над Черным морем, когда эта война стала уже символически ослаблять и США, а не только РФ с Украиной.

Ослабление основного стратегического конкурента пусть и сугубо символическое (а в международной политике это имеет особое значение) вполне в интересах Пекина.

Если на чаше весов будет лежать символическое унижение США за счет РФ с одной стороны, и возобновление торговли через Черное море зерном (украинским и российским) и удобрениями, как с Китаем, так и с его сателлитами на Глобальном Юге, товарищ Си выберет продолжение войны.

Но, конечно, по-китайски хитро замаскирует свой выбор под миротворчество, а свою поддержку РФ под нейтральность.

Уже сам факт визита в Москву, а не в Киев свидетельствует, что Пекин вступает в войну (дипломатическую) на стороне РФии. Он и раньше был на ее стороне в различных голосованиях в ООН, а сейчас сделает общую фотографию со своим «безграничным» партнером, а на самом деле уже геополитическим вассалом. Для истории.

Достижение первой цели, вассализации РФии, будет закреплено в ходе визита в Москву и подписании двусторонних документов. Вторая цель — ослабление США, выйдет в повестку дня и будет реализовываться под лозунгом «Китай не позволит Западу победить своего вассала».

А что Украина? Китай не видит Украины вообще. Он, как и РФ, смотрит сквозь Украину и видит США. Есть ли в таком видении вина самой Украины? Безусловно, отчасти есть. Но таково уж стратегическое видение Китая.

Вероятный алгоритм действий таков:

1. Си ритуально выслушивает позицию Москвы (которая ему уже давно известна).

2. Си выслушивает (телефоном) позицию Киева. Как вариант приглашает президента Зеленского на личную встречу, например, в Будапешт.

3. Китай приглашает в Пекин президентов (или министров иностранных дел) Украины и РФ и предлагает подписать совместную декларацию о прекращении огня и принципах урегулирования.

4. Украина отклоняет предложение, которое действительно фиксирует статус-кво без возможности возвращения своих территорий и, что важно, наказания агрессора.

5. Китай притворяется обиженным, обвиняет США и Запад в нежелании прекращения войны и переходит открыто на сторону Москвы, обращая туда и весь Глобальный Юг.

6. Начинается игра на ослабление Запада и критически важной становится позиция Индии.

7. А в Украине тем временем идет война. Россия набирает новые сотни тысяч добровольцев в надежде оснастить их с помощью Китая. А в Украину прибывает новое западное оружие и техника.

Учитывая столь очевидную для меня перспективу, удивляет позиция советника Белого дома по вопросам национальной безопасности и обороны Джейка Салливана, который прямым текстом призывает Пекин поговорить с Зеленским. Чтобы выслушать другую сторону. Без силовых аргументов на поле боя это не будет иметь никакого смысла, кроме соблюдения политического ритуала.

Какие-то лучики надежды могли бы дать разговор президента Байдена с товарищем Си накануне его московского визита. Но это уже было. Их личная встреча на полях саммита G20 осенью в Индонезии, если и повлияла на Китай с РФ, то лишь на тактику, сняв риторику ядерной угрозы. Но не стратегию.

А откровенная демонстрация слабости Западом – страх «эскалации», под которой понимается прямое столкновение с РФ, стратегически ведет к ослаблению Запада, сначала политического, а впоследствии и экономического.

Это китайская стратегия. Они будут играть в долгую, несмотря на промежуточные результаты очередных выборов, используя внутренние противоречия западных демократий. Как это пытаются делать и РФийцы, уже давно являясь частью китайской стратегии.

Для Запада и Украины, как его части, есть только один способ избежать стратегического поражения — победить РФ на поле боя уже в этом, 2023 году. Совместными усилиями. Вместо демонстрации страха перед «эскалацией» и прямым столкновением требуется демонстрация твердости, решительности и смелости. Демонстрация силы.

Владимир Горбач, «Фейсбук»

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