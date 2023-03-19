Полковник ВСУ: Лукашенко уже без трусов остался 19.03.2023, 17:07

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Белорусский диктатор отдает на обеспечение российских оккупантов последнее.

Украинский полковник запаса Роман Свитан заявил, что еще около 100 тыс. мобилизованных россиян из-за нехватки вооружений «болтаются» по полигонам России и Беларуси.

«Белорусы еще как-то последнее с себя снимают. Там Лукашенко уже без трусов остался: усы и он. Все отдал россиянам: родным, любимым. Все отжал и все отдал. Вот они еще как-то там доукомплектовываются – и идут: через Валуйки, кстати, эти же – и идут на луганское направление», – рассказал он в интервью «Гордону».

Несмотря на старания РФ и Беларуси, обеспечить оставшиеся 100 тыс. мобилизованных всем необходимым не получается, подчеркнул эксперт.

«Потому нет смысла им и призывать [больше новобранцев], то есть ставить эту задачу по призыву. Почему они, кстати, этого и не делают: потому что просто не имеет абсолютно никакого смысла. Потому что эту сотку, которая сейчас не воюет, а просто болтается по полигонам, – ее надо кормить, ее надо обстирывать, надо контролировать их», – перечислил Свитан.

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