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Несколько выводов из стрельбы в Гродно

  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 19.03.2023, 19:35
  • 3,766
Несколько выводов из стрельбы в Гродно

Система обеспечения безопасности режима находится в глубочайшем кризисе.

По горячим следам убийства иностранного гражданина в Гродно можно сделать несколько выводов.

1. Система обеспечения безопасности режима находится в глубочайшем кризисе. Если верить пропаганде, то в страну легко ввезти целый арсенал.

2. Отношения с Западом, а именно со Старой Европой, сегодня прошли точку невозврата.

3. С учетом того, что пункт 1 признать сложно, а продолжает действовать принцип «кого застрелили, тот и ДРГ», быстро наградят очередных «бравых» офицеров.

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