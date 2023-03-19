Несколько выводов из стрельбы в Гродно
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 19.03.2023, 19:35
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Система обеспечения безопасности режима находится в глубочайшем кризисе.
По горячим следам убийства иностранного гражданина в Гродно можно сделать несколько выводов.
1. Система обеспечения безопасности режима находится в глубочайшем кризисе. Если верить пропаганде, то в страну легко ввезти целый арсенал.
2. Отношения с Западом, а именно со Старой Европой, сегодня прошли точку невозврата.
3. С учетом того, что пункт 1 признать сложно, а продолжает действовать принцип «кого застрелили, тот и ДРГ», быстро наградят очередных «бравых» офицеров.
Telegram-канал «Ник и Майк»